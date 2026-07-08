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जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

जैसलमेर में शनिवार शाम आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई. जिले के 594 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और डिस्कॉम को करीब 3.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jul 08, 2026, 05:04 PM|Updated: Jul 08, 2026, 05:41 PM
जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में शनिवार सांय आई भीषण आंधी और मूसलाधार बारिश ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. तेज अंधड़ के चलते जिले के 594 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जबकि डिस्कॉम को करीब 3 करोड़ 43 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जिलेभर में 4229 बिजली के पोल गिर गए, 160 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एक पावर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया.

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इसके अलावा 33 केवी 66 और 11 केवी के 1103, यानी की कुल 1169 फीडर बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों और ढाणियों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई. बिजली बाधित होने से पेयजल आपूर्ति और जनजीवन भी प्रभावित हुआ.

क्षतिग्रस्त हुए बिजली तंत्र को जल्द बहाल करने के लिए डिस्कॉम की 300 से अधिक टीमें युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं. कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि शेष इलाकों में भी तेजी से काम जारी है. विभाग का दावा है कि जल्द ही सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी.

जैसलमेर विधुत विभाग के अधीक्षण अभियंता भैराराम ने बताया कि जिले में शनिवार को तीव्र गति से आए भीषण अंधड़ और मूसलाधार बारिश के कारण बिजली व्यवस्था काफी प्रभावित हुई है, जिससे डिस्कॉम को करीब 3 करोड़ 43 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है.

जिलेभर में लगभग 4229 बिजली के पोल गिर गए हैं और 160 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करना है. इसके लिए विभाग की 300 से अधिक टीमें युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं.

उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुचारू कर दी गई है और बाकी बचे इलाकों में भी तेजी से कार्य चल रहा है. इस दौरान उन्होंने आमजन से थोड़ा धैर्य बनाएं रखने की अपील की है.

साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में मानसून के चलते जिले में आंधी-बारिश की संभावनाओं को मद्देनजर रखते सुरक्षा के लिहाज से बिजली के पोल, तारों या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास न जाने और बच्चों व पशुधन को दूर रखने. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को सूचना देने की अपील की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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