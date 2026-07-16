/बदलेगी जैसलमेर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, 140 करोड़ रुपये की लागत से मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं!

Jaisalmer News: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे. देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर, बाड़मेर और गोटन रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे वर्चुअल माध्यम से स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे. उनके साथ जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपतराम हिंगड़ा, जिलामंत्री कंवराज सिंह चौहान, भाजपा शहर अध्यक्ष अरुण पुरोहित सहित जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहेंगे.

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करीब 140 करोड़ रुपये की लागत से विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन को शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप पीले पत्थरों और पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य शैली में तैयार किया गया है. स्टेशन का नया स्वरूप सोनार किले की वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है.

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर वातानुकूलित एवं विशाल प्रतीक्षालय, आधुनिक टिकट काउंटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वच्छ शौचालय, आकर्षक प्रवेश द्वार, पार्किंग तथा बेहतर यातायात प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं.

आउटसोर्सिंग व्यवस्था

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि स्टेशन पर 16 बेड और सात कमरों की डॉर्मिटरी, तीनों प्लेटफॉर्म पर एंड-टू-एंड शेल्टर और पिट लाइन का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जिससे ट्रेनों के रखरखाव का कार्य शुरू हो गया है. पार्किंग और वेटिंग रूम की आउटसोर्सिंग व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है.

उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का आधुनिकीकरण न केवल पर्यटन को नई गति देगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा.

सैलानियों की संख्या में होगा इजाफा

मयंक भाटिया (पर्यटन व्यवसायी, प्रिया ग्रुप) ने बताया कि जैसलमेर में हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. आधुनिक सुविधाओं और रेल कोच रेस्टोरेंट जैसी नई पहलों से न केवल पर्यटकों का सफर आसान होगा, बल्कि इससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन उद्योग को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे को इससे हर साल 50 लाख की अलग से कमाई होगी.