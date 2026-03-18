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Jaisalmer News: दो सफेद घोड़े पहुंचे रामदेवरा, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन

Jaisalmer News: राजसमंद जिले के रहने वाले भरत सिंह रामदेवरा पहुंचे और वह अपने साथ अपने दो सफेद घोड़ों को भी लेकर आए और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए. ये घोड़े लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Mar 18, 2026, 06:16 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 06:16 PM IST

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Jaisalmer News: दो सफेद घोड़े पहुंचे रामदेवरा, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन

Ramdevra, Jaisalmer News: तेज रफ्तार से भागने वाले सफेद रंग के अश्व घुड़ दौड़ प्रतियोगिता में हवा से बातें करते हैं. राजसमंद जिले के रहने वाले भरत सिंह अपने ऊंची कद काठी के दो सफेद अश्व को लेकर बुधवार को रामदेवरा पहुंचे और उन्होंने भी बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए.

वह अपने साथ ले सफेद रंग के अश्व को भी बाबा की समाधि के दर्शन करवाए, जो सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे. उन्होंने बताया कि सफेद रंग के अश्व उनके पास है. इस तरह के बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े विभिन्न प्रतियोगिता में शिरकत करते हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपये हैं. पिछले कुछ समय से इन घोड़े की गर्दन में बीमारी हो गई थी, जिससे गले में गांठ बन गइ थी. इसके इलाज में लाखों रुपये खर्च होने वाले थे, ऐसे में उन्होंने बाबा रामदेव से अरदास की कि उनके घोड़े अगर ठीक हो गए तो वह अपने घोड़े को लेकर बाबा की समाधि के दर्शन करवाने के लिए रामदेवरा पहुंचेंगे.

गले में दो गांठ

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वहीं, बाबा के आशीर्वाद व चमत्कार से उनके घोड़े के गले में दोनों गांठ ठीक हो गई. पशु चिकित्सकों को दिखाने पर उन्होंने कहा कि घोड़े को अब किसी तरह की दुर्लभ गंभीर बीमारी नहीं है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो ऐसे में आज इन दोनों सफेद अश्व को लेकर रामदेवरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन किए.

सफेद अश्व के साथ जमकर खिंचवाई तस्वीरें

बाबा रामदेव जी स्वंय सफेद अश्व क़ो वाहन के रूप में प्रयोग करते थे. बुधवार को देशभर से आए लोगों ने भी सफेद अश्व के साथ जमकर फोटो खिंचवाए. सफेद रंग के अश्व सभी लोगों के बीच काफी आकर्षक का केंद्र भी बने रहे. गौरतलब हे कि देश के अलग-अलग स्थान से लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, वह जीवित घोड़े भी यहां पर चढ़ाते हैं. भक्तों ने बाबा की समाधि के दर्शन करने के पश्चात इन दोनों घोड़े को लेकर भी वापस राजसमंद के लिए प्रस्थान किया.
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