/रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026: अहमदाबाद से आए भक्त, रामदेवरा में तैयार कर रहे 11 हजार लड्डू

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Ramdevra, Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहलाने वाला बाबा रामदेव का भादवा मेला इन दिनों अपने पूरे सबाब पर चल रहा है. देश के अलग-अलग स्थान से प्रतिदिन चार लाख के करीब लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं.
इसी कड़ी में उन भक्तों की सेवा करने के उद्देश्य से गुजरात के अहमदाबाद से चार दर्जन से अधिक लोग यहां पर पद यात्रियों की सेवा करने के लिए रामदेवरा पोकरण सड़क मार्ग पर अपना डेरा डाल रखा है.
11 हजार लड्डुओं से होगी भक्तों की सेवा
विशेष करके उनके द्वारा 11 हजार ड्रायफ्रूट मोतीचूर देसी घी के लड्डुओं का निर्माण कार्य पिछले तीन दिनों से किया जा रहा है. उनका भोग बाबा की समाधि पर लगाने के बाद उन लड्डूओं को पैदल चलकर आने वाले भक्तों में वितरण किया जाएगा. इसको लेकर गुजरात के सभी कार्यकर्ता जी जान से सड़क मार्ग पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
10 साल से कर रहे रामदेवरा में सेवा
उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 साल से भी अधिक समय से रामदेवरा आ रहे हैं. हर साल मेले में यहां आकर भक्तों की सेवा करने का अलग ही आनंद है. इस बार उनके द्वारा 11 हजार लड्डूओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है.
पदयात्रियों की जगह-जगह हो रही मनुहार
रामदेवरा पोकरण सड़क मार्ग पर लाखों की संख्या में लोग पदयात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं. ऐसे में अलग-अलग स्थान पर अपने-अपने हिसाब से लोग उन पद यात्रियों की मान मनुहार के साथ सेवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
रामदेवरा मेला बना विविधता में एकता की मिसाल
रामदेवरा मेला इन दिनों विविधता में एकता की मिसाल भी बना हुआ है. अलग-अलग तरह के लोग विविध संस्कृति भाषा बोलचाल कर सभी प्रेम से ऊंच नीच का भेदभाव भूलाकर रामसापीर की समाधि के दर्शन कर रहे हैं. विशेष कर 11 हजार लड्डू भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं.
रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026
जैसलमेर जिले के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026 13 सितंबर से शुरू होगा. मेले में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेवजी की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचते हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर यहां आते हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पर 'जातरू' कहा जाता है.
मेले के दौरान भजन-कीर्तन, भंडारे और धार्मिक आयोजन होते हैं. बाबा रामदेवजी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में श्रद्धा से माना जाता है, इसलिए यह मेला सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का भी प्रतीक माना जाता है. श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस बार रेलवे ने नियमित ट्रेनों के साथ मेला स्पेशल ट्रेनों और देर रात तक रेल संचालन की व्यवस्था की है.
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