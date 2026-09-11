Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026: अहमदाबाद से आए भक्त, रामदेवरा में तैयार कर रहे 11 हजार लड्डू

रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026: अहमदाबाद से आए भक्त, रामदेवरा में तैयार कर रहे 11 हजार लड्डू

रामदेवरा में बाबा रामदेव का भादवा मेला पूरे शबाब पर है. देशभर से रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसी बीच अहमदाबाद से आए 4 दर्जन से अधिक लोग रामदेवरा-पोकरण मार्ग पर पदयात्रियों की सेवा में जुटे हैं. ये कार्यकर्ता तीन दिनों में 11 हजार ड्रायफ्रूट मोतीचूर के देसी घी के लड्डू तैयार कर रहे हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Sep 11, 2026, 05:59 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 05:59 PM IST
रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026: अहमदाबाद से आए भक्त, रामदेवरा में तैयार कर रहे 11 हजार लड्डू
Image Credit: Jaisalmer News

Ramdevra, Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहलाने वाला बाबा रामदेव का भादवा मेला इन दिनों अपने पूरे सबाब पर चल रहा है. देश के अलग-अलग स्थान से प्रतिदिन चार लाख के करीब लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं.

इसी कड़ी में उन भक्तों की सेवा करने के उद्देश्य से गुजरात के अहमदाबाद से चार दर्जन से अधिक लोग यहां पर पद यात्रियों की सेवा करने के लिए रामदेवरा पोकरण सड़क मार्ग पर अपना डेरा डाल रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

11 हजार लड्डुओं से होगी भक्तों की सेवा
विशेष करके उनके द्वारा 11 हजार ड्रायफ्रूट मोतीचूर देसी घी के लड्डुओं का निर्माण कार्य पिछले तीन दिनों से किया जा रहा है. उनका भोग बाबा की समाधि पर लगाने के बाद उन लड्डूओं को पैदल चलकर आने वाले भक्तों में वितरण किया जाएगा. इसको लेकर गुजरात के सभी कार्यकर्ता जी जान से सड़क मार्ग पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

10 साल से कर रहे रामदेवरा में सेवा
उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 साल से भी अधिक समय से रामदेवरा आ रहे हैं. हर साल मेले में यहां आकर भक्तों की सेवा करने का अलग ही आनंद है. इस बार उनके द्वारा 11 हजार लड्डूओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है.

पदयात्रियों की जगह-जगह हो रही मनुहार
रामदेवरा पोकरण सड़क मार्ग पर लाखों की संख्या में लोग पदयात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं. ऐसे में अलग-अलग स्थान पर अपने-अपने हिसाब से लोग उन पद यात्रियों की मान मनुहार के साथ सेवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

रामदेवरा मेला बना विविधता में एकता की मिसाल
रामदेवरा मेला इन दिनों विविधता में एकता की मिसाल भी बना हुआ है. अलग-अलग तरह के लोग विविध संस्कृति भाषा बोलचाल कर सभी प्रेम से ऊंच नीच का भेदभाव भूलाकर रामसापीर की समाधि के दर्शन कर रहे हैं. विशेष कर 11 हजार लड्डू भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं.

रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026
जैसलमेर जिले के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026 13 सितंबर से शुरू होगा. मेले में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेवजी की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचते हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर यहां आते हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पर 'जातरू' कहा जाता है.

मेले के दौरान भजन-कीर्तन, भंडारे और धार्मिक आयोजन होते हैं. बाबा रामदेवजी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में श्रद्धा से माना जाता है, इसलिए यह मेला सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का भी प्रतीक माना जाता है. श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस बार रेलवे ने नियमित ट्रेनों के साथ मेला स्पेशल ट्रेनों और देर रात तक रेल संचालन की व्यवस्था की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जैसलमेर में रामदेवरा भादवा मेले में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, 200 से ज्यादा कैमरों से होगी निगरानी

स्वर्णनगरी जैसलमेर ने पूरे किए 871 साल, राजमहल में राजसी परंपराओं के साथ मना स्थापना दिवस

स्वर्णनगरी जैसलमेर को मिली नई पहचान, महारावल जैसल देव की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रामदेवजी का प्रसिद्ध भादवा मेला 2026: अहमदाबाद से आए भक्त, रामदेवरा में तैयार कर रहे 11 हजार लड्डू
2
3
4
5