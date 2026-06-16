/रामदेवरा में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए रात से ही लग गई 2 KM लंबी लाइनें

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Ramdevra, Jaisalmer News: दूसरे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड पड़ा.
भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार की शाम 8:00 बजे के बाद से ही समाधि स्थल के सामने लंबी-लंबी कतार लगनी शुरू हुई, जो करीब 2 किलोमीटर से अधिक तक चली गई.
स्वर्ण मुकुट समाधि के दर्शन
सारी रात लोग कतार में बैठे रहे और सुबह 3 बजे जैसे ही समाधि स्थल का मुख्य पट खुल रामसा पीर की जय-जयकार करते हुए सभी भक्तों ने कतार बद्ध होकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए. दूज के अवसर पर समाधि स्थल पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया था. ऐसे में सभी लोगों की चाह रहती है कि स्वर्ण मुकुट समाधि के दर्शन करें.
ऐसे में उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है. भीड़ को देखते हुए समाधि समिति वह पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. भीषण गर्मी उमस से बचाव के लिए समाधि समिति की तरफ से फव्वारे लगाए गए हैं ताकि उमस गर्मी का एहसास नहीं हो.
लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई
साथ ही आवागमन करने के लिए अस्थाई पुलिया भी स्थापित किए गए हैं. वहीं, मजबूत लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है. राम सरोवर तालाब, परचा बावड़ी, झूला पालना सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली.
दर्शन करने के पश्चात मेला मैदान में लगी दुकानों पर से श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी भी की पूरे दिन यहां पर मेला नुमा माहौल देखने को मिला. हर दूज के अवसर पर 3 से 4 लाख लोग देश के अलग-अलग स्थान से दर्शन करने रामदेवरा पहुंचते हैं.
रामदेवरा मंदिर को 'रूणिचा' भी कहा जाता है. ये 14वीं सदी के महान लोक देवता बाबा रामदेवजी का पवित्र समाधि स्थल है. हिंदू उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, जबकि मुस्लिम उन्हें 'रामसा पीर' के रूप में पूजते हैं. कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों और दलितों की भलाई के लिए कई चमत्कार किए और छुआछूत का विरोध किया था.
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