Jaisalmer: नए साल के स्वागत के लिए रामदेवरा में लगी भक्तों की भारी भीड़, सभी होटल हुए हाउसफुल

Jaisalmer News: नए साल के स्वागत के लिए इन दिनों जैसलमेर से लेकर रामदेवरा सभी जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है. ऐसे में सभी होटल और धर्मशालाएं हाउसफुल हो चुकी हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published: Dec 30, 2025, 08:28 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 08:28 PM IST

Ramdevra, Jaisalmer News: नव वर्ष को लेकर इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों में भारी जोश वह उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी नव वर्ष मनाने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में लोग रामदेवरा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

नए साल को लेकर भक्तों में अपार जोश देखने को मिल रहा है. इन दिनों रामदेवरा में पांव रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही है. रामदेवरा में स्थित करीब 100 से अधिक होटल और 300 से अधिक धर्मशालाएं भी हाउसफुल नजर आ रही हैं. यहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के पश्चात जो लोग यहां पहुंच गए हैं. वह भी यहां पर अपना पड़ाव डाले हुए हैं. 31 दिसंबर की रात्रि को बाबा रामदेव समाधि स्थल प्रवेश द्वार के सामने भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. साथ ही बाबा की समाधि के सामने नव वर्ष के उपलक्ष में केक काटकर आतिशबाजी भी की जाएगी. लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े माकुल प्रबंध किए जा रहे हैं.

बाबा की समाधि के दर्शन करने के पश्चात मेला चौक में लगी दुकानों से श्रद्धालुओं के द्वारा जमकर खरीदारी भी की जा रही है. सभी दर्शनीय स्थान पर भारी चहल-पहल देखने को मिल रही है. कड़ाके की ठंड के पश्चात भी श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह यंहा हिलोरे मारते हुए यहां दिखाई दे रहा है.

बता दें कि रामदेवरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. ये जगह लोक देवता बाबा रामदेवजी को समर्पित है, जहां उनका मंदिर और समाधि स्थित है. यह स्थान अपने विशाल भादवा मेले के लिए जाना जाता है, जो अगस्त से सितंबर के महीने के दौरान लगता है. इस दौरान आपको यहां खूब रौनक देखने को मिलेगी.

यहां आपको सामाजिक समानता देखने को मिलती है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं, और इसे पहले इस जगह को 'रुणिचा' के नाम से जाना जाता था. कहा जाता है कि बाबा रामदेवजी का भव्य मंदिर पीले पत्थर से बना है और दूर से ही सोने जैसा चमकता है. इस जगह पर देश से साथ विदेशों से भी भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं. रामदेवरा के पास रामसरोवर झील, पर्चा बावड़ी, और चिल्लाई माता का मंदिर भी यहां के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं.

