/रामदेवरा जाने वालों पर रहेगी पुलिस की डिजिटल नजर, जानिए क्या हुआ बदलाव

Ramdevra, Jaisalmer News: आगामी बाबा रामदेव भादवा मेला को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से रामदेवरा क्षेत्र में ई विजिटर एप के प्रभावी क्रियान्वयन की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं. इस संबंध में पिछले दिनों सभी होटल और धर्मशाला संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर उन्हें जानकारी भी प्रदान की गई थी.

सभी से अपील की गई है कि वे प्राथमिकता के साथ अपने-अपनी धर्मशाला और होटलों को ई विजिटर ऐप से जोड़ें ताकि पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में और मदद मिल सकें. इस संबंध में पुलिस थाना रामदेवरा के थानाधिकारी खेताराम गोदारा ने सभी से अपील की है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ई-विजिटर ऐप को संचालित करने में दिक्कत समस्या आ रही है, वे पुलिस से जानकारी व सहयोग ले सकते हैं.

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ई-विजिटर ऐप

रामदेवरा आने वाले सभी लोगों की जानकारी ई-विजिटर एप के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज हो जाएगी, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड उनके पास में उपलब्ध रहेगा. ऐसे में संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावित निगरानी संभव है.

समय की प्राथमिकता को देखते हुए ई-विजिटर ऐप बहुत जरूरी हो गया है. ई-विजिटर एप के माध्यम से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी कर सकेगी और उनके ऊपर त्वरित पुलिस कार्रवाई करने में भी उनको मदद मिलेगी.

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत

इस संबंध में सभी धर्मशाला होटल संचालक अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो भी वह तुरंत पुलिस को सूचना दे सकते हैं. आगामी भादवा मेला को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की लगातार पहल की जा रही है.

बता दें कि इस बार रामदेवरा का प्रसिद्ध भादवा मेला 12 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. यह मेला राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव जी की समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आयोजित किया जाता है. बाबा रामदेव जी लोक देवता हैं. उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और हिंदू-मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोग उनकी समान रूप से पूजा करते हैं.