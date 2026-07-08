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रामदेवरा जाने वालों पर रहेगी पुलिस की डिजिटल नजर, जानिए क्या हुआ बदलाव

बाबा रामदेव भादवा मेले 2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रामदेवरा पुलिस ने ई-विजिटर ऐप को अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी तेज कर दी है. होटल और धर्मशाला संचालकों से अपने प्रतिष्ठानों को ऐप से जोड़ने की अपील की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज हो सके. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: Jul 08, 2026, 04:39 PM|Updated: Jul 08, 2026, 04:39 PM
रामदेवरा जाने वालों पर रहेगी पुलिस की डिजिटल नजर, जानिए क्या हुआ बदलाव
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ramdevra, Jaisalmer News: आगामी बाबा रामदेव भादवा मेला को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से रामदेवरा क्षेत्र में ई विजिटर एप के प्रभावी क्रियान्वयन की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं. इस संबंध में पिछले दिनों सभी होटल और धर्मशाला संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर उन्हें जानकारी भी प्रदान की गई थी.

सभी से अपील की गई है कि वे प्राथमिकता के साथ अपने-अपनी धर्मशाला और होटलों को ई विजिटर ऐप से जोड़ें ताकि पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में और मदद मिल सकें. इस संबंध में पुलिस थाना रामदेवरा के थानाधिकारी खेताराम गोदारा ने सभी से अपील की है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ई-विजिटर ऐप को संचालित करने में दिक्कत समस्या आ रही है, वे पुलिस से जानकारी व सहयोग ले सकते हैं.

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ई-विजिटर ऐप

रामदेवरा आने वाले सभी लोगों की जानकारी ई-विजिटर एप के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज हो जाएगी, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड उनके पास में उपलब्ध रहेगा. ऐसे में संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावित निगरानी संभव है.

समय की प्राथमिकता को देखते हुए ई-विजिटर ऐप बहुत जरूरी हो गया है. ई-विजिटर एप के माध्यम से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी कर सकेगी और उनके ऊपर त्वरित पुलिस कार्रवाई करने में भी उनको मदद मिलेगी.

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत

इस संबंध में सभी धर्मशाला होटल संचालक अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो भी वह तुरंत पुलिस को सूचना दे सकते हैं. आगामी भादवा मेला को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की लगातार पहल की जा रही है.

बता दें कि इस बार रामदेवरा का प्रसिद्ध भादवा मेला 12 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. यह मेला राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव जी की समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आयोजित किया जाता है. बाबा रामदेव जी लोक देवता हैं. उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और हिंदू-मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोग उनकी समान रूप से पूजा करते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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