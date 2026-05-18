/48 डिग्री की गर्मी में भी AC जैसा ठंडा हुआ बाबा रामदेव का दरबार! भक्तों के लिए मिला खास तोहफा

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Jaisalmer News: जैसलमेर में 48 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच बाबा रामदेवरा समाधि समिति ने भक्तों के लिए आधा किमी क्षेत्र में खास एयर कूलिंग सिस्टम लगाया है. फव्वारों की ठंडी बूंदों से परिसर में AC जैसा अहसास हो रहा है, जिससे दूज पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी.
Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों तापमान 45 से 48 डिग्री के करीब होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है. वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से विशेष कारगर कदम उठाए गए हैं.
समाधि स्थल परिसर व उसके बाहर एयर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण छोटे-छोटे फवारे से पानी की हल्की-हल्की बूंदें चारों तरफ निकलने से आसपास का संपूर्ण वातावरण एयर कंडीशन जैसा एहसास उपलब्ध करवा रहा है. ऐसे में 45 से 48 डिग्री तापमान में लंबी दूरी से आने वाले भक्त समाधि स्थल के पास पहुंचते ही गर्मी से राहत प्राप्त कर रहे हैं.
एयर कूलिंग सिस्टम प्रतिदिन चलता रहेगा
दूज के अवसर पर देश के अलग-अलग स्थान से तीन से चार लाख लोग बाबा के समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचेंगे. ऐसे में समाधि समिति की तरफ से भक्तों को इतनी भीषण गर्मी में परेशानी नहीं हो, इसके लिए एक कूलिंग सिस्टम स्थापित किया गया है. जो पिछले तीन दिनों से लगातार संचालित हो रहा है. जब तक गर्मी रहेगी, यह एयर कूलिंग सिस्टम प्रतिदिन चलता रहेगा. ऐसे में बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से की गई इस विशेष व्यवस्था को श्रद्धालु भक्त काफी सराहना कर रहे हैं.
इस विशेष व्यवस्था के कारण लोगों को समाधि स्थल परिसर के आसपास एयर कंडीशन जैसी सुविधा मिल रही है. वहीं, गर्मी का नामोनिशान नहीं देखने को मिल रहा है. समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार से करनी प्रवेश द्वार के आगे तक करीब आधा किलोमीटर परिधि में यह सुविधा स्थापित की गई है. सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक यह सुविधा भक्तों के लिए उपलब्ध है.
इन दिनों 20 से 30 हजार भक्तगण बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं, जिन्हें इस सुविधा का काफी लाभ मिल रहा है. दूज के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए समाधि समिति की तरफ से भक्तों के लिए सभी को सुगमतापूर्वक दर्शन हो, इसके लिए कारगर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है.
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