जैसलमेर में हाइवे पर रात का डरावना मंजर, अचानक ब्रेक, फिर जोरदार टक्कर...

Jaisalmer Road Accident: जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के चाचा गांव के पास शनिवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गयां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर एक मिनी पर्यटक बस और पीछे से आ रही सवारियों से भरी बोलेरो गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गईं यह दुर्घटना तब हुई जब बस चालक ने अचानक हाइवे पर आई एक गाय को बचाने के लिए ब्रेक मारे.

टक्कर से बोलेरो क्षतिग्रस्त, यात्री सुरक्षित

मिली जानकारी के अनुसार, एक निजी मिनी पर्यटक बस जैसलमेर से पोकरण की ओर जा रही थी, जिसके पीछे मध्य प्रदेश के मजदूरों से भरी एक बोलेरो गाड़ी चल रही थी. चाचा गांव के पास अचानक गाय के सामने आने पर मिनी बस ने ब्रेक लगाए,जिसके परिणामस्वरूप बोलेरो बस से टकरा गई.

हादसे में बोलेरो गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत यह रही कि बोलेरो गाड़ी की रफ्तार कम थी, जिसके चलते उसमें सवार यात्रियों को मामूली चोटें आईं और एक बड़ा हादसा टल गया.

हादसे की सूचना मिलते ही कामधेनु सेना के खेतोलाई ग्राम प्रभारी निम्बाराम विश्नोई,तेजाराम पंवार, और आकाश विश्नोई तुरंत घटनास्थल पर पहुंचें उन्होंने गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए पोकरण चिकित्सालय भिजवाया.

घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाने से सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

रामदेवरा में तीन-पहिया वाहनों से यातायात बाधित, पर्यटकों को हो रही असुविधा

सर्दी का मौसम शुरू होने के बावजूद, जैसलमेर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा में पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है. हालाँकि, मुख्य सड़क मार्ग पर तीन-पहिया वाहन चालकों द्वारा मनमाने ढंग से अपने वाहन खड़े कर देने से यातायात बुरी तरह बाधित हो रहा है.

दूर-दराज के स्थानों से आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को इससे काफी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर वाहनों के खड़े रहने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आवागमन धीमा पड़ जाता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यातायात पुलिसकर्मी इन नियम तोड़ने वाले तीन-पहिया वाहन चालकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी मनमानी बढ़ती जा रही है. प्रशासन और संबंधित यातायात पुलिस से अपेक्षा है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या पर ध्यान दें, ताकि रामदेवरा आने वाले पर्यटकों और आम लोगों को सुगम यातायात मिल सके.



