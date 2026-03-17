Jaisalmer: साइबेरियन कुरजा के दोनों पैरों का जटिल ऑपरेशन हुआ सफल, ...मिला नया जीवन

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में चिकित्सा नवाचार और वन्यजीव संरक्षण की अनूठी मिसाल सामने आई है. पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में घायल अवस्था में लाए गए एक प्रवासी साइबेरियन क्रेन (कुरजा )के दोनों पैरों में हुए मल्टीपल फ्रैक्चर का सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया गया है.

वन विभाग को जैसलमेर के सडीया गांव के पास यह दुर्लभ पक्षी क़ुरजा रूप से घायल अवस्था में मिला था. सूचना मिलते ही फॉरेस्ट गार्ड छोटूराम चौधरी, राजेंद्र पालीवाल और देवीसिंह ने मौके पर पहुंचकर पक्षी को सुरक्षित रेस्क्यू किया और तत्काल पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक पहुंचाया.

दोनों पैरों में थे कई फ्रैक्चर

डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि साइबेरियन क्रेन के दोनों पैरों की हड्डियां कई जगहों से टूट चुकी थीं. पक्षी की हालत बेहद नाजुक थी और सामान्य उपचार से उसके दोबारा खड़ा होने या उड़ने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी.

कई घंटों चली जटिल सर्जरी

जैसलमेर वेटरनरी पॉलीक्लिनिक के डॉ. वासुदेव गर्ग और उनकी विशेषज्ञ टीम ने चुनौती स्वीकार करते हुए पक्षी का जटिल ऑपरेशन किया. कई घंटों तक चली सर्जरी में ‘इंट्रामेडुलरी पिनिंग’ तकनीक का उपयोग किया गया. इस तकनीक में टूटी हुई हड्डियों के भीतर विशेष पिन डालकर उन्हें स्थिर किया जाता है. पक्षियों की हड्डियां खोखली और बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इस तरह की सर्जरी को काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है.

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टीमवर्क से मिली सफलता

डॉ. गर्ग के नेतृत्व में पैरा-वेटरनरी स्टाफ और वन विभाग की टीम के बेहतर समन्वय से ऑपरेशन सफल रहा. डॉ. वासुदेव गर्ग ने बताया कि साइबेरियन क्रेन जैसे संवेदनशील प्रवासी पक्षी के दोनों पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर होना बड़ी चुनौती थी. पिनिंग प्रक्रिया में अत्यधिक सटीकता की जरूरत होती है, क्योंकि पक्षियों की हड्डियों का घनत्व बहुत कम होता है. उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा समय पर पक्षी को अस्पताल पहुंचाना उपचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा. फिलहाल पक्षी की स्थिति स्थिर है और वह धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहा है.

वन्यजीव प्रेमियों ने जताया आभार

वन विभाग और चिकित्सा टीम की इस सफलता पर वन्यजीव प्रेमियों ने खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया है. प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की दिशा में इस सफल सर्जरी को जैसलमेर जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

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