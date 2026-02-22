जैसलमेर के सोनार किले की रिंग रोड पर शुरू हुई इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा, 30 रुपये होगा किराया

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. ऐतिहासिक जैसलमेर किला, जिसे सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है, उसके चारों ओर अब इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू कर दी गई है. विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया.

किले की संकरी गलियां, रिंग रोड पर बढ़ता यातायात दबाव और पर्यटन सीजन में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए लंबे समय से वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. इसी के मद्देनजर नगर परिषद ने इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू करने का निर्णय लिया. यह कार्ट रिचार्जेबल बैटरियों से संचालित होंगी, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं होगा. प्रशासन का मानना है कि विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल इस ऐतिहासिक स्थल के आसपास प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था समय की मांग है.

न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 गोल्फ कार्ट होंगे संचालित

नगर परिषद की ओर से जारी शर्तों के अनुसार, इस सेवा के लिए न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 गोल्फ कार्ट संचालित की जा सकेंगी. ये कार्ट नीरज चौक से अखे प्रोल तक पर्यटकों को ले जाएंगी. साथ ही रिंग रोड के पूरे चक्र में कहीं भी चढ़ने और उतरने की सुविधा रहेगी ताकि पर्यटक किले के बाहरी हिस्सों और दृश्य बिंदुओं को आसानी से देख सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रतिदिन आते हैं हजारों पर्यटक

सीजन के दौरान सोनार किले में प्रतिदिन हजारों पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या और तिपहिया वाहनों की आवाजाही से अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है. इस सेवा के शुरू होने के बाद रिंग रोड पर तिपहिया टैक्सियों के संचालन पर भी रोक लगाने की तैयारी है. परिषद का कहना है कि गोल्फ कार्ट कम जगह घेरती हैं, धीमी गति से चलती हैं और पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों के लिए अधिक सुरक्षित साबित होंगी.

प्रति व्यक्ति 30 रुपये किराया

किराये को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है. पहले प्रति सवारी 10 रुपए प्रस्तावित थे, लेकिन अब संशोधित दर के अनुसार, प्रति व्यक्ति 30 रुपये किराया तय किया गया है. नगर परिषद के अनुसार, यह सेवा निजी संस्था के माध्यम से संचालित की जाएगी. इच्छुक संचालकों को निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी और संचालन अधिकार के लिए न्यूनतम बोली प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

अनूठी कला

आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने कहा कि जैसलमेर का ऐतिहासिक दुर्ग अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है और यहां आने वाले पर्यटक स्वच्छ, शांत और व्यवस्थित वातावरण की अपेक्षा रखते हैं. इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा इस दिशा में एक बेहतर और आधुनिक विकल्प साबित होगी.

विधायक छोटूसिंह भाटी ने भी इस पहल को पर्यटन और विरासत संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया. उनका कहना है कि विकास और धरोहर संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जैसलमेर की ऐतिहासिक पहचान को उसी भव्यता के साथ देख सकें.

पर्यटन अनुभव होगा बेहतर

कुल मिलाकर, यह पहल न केवल पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाएगी, बल्कि किले क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगी. स्वर्णनगरी अब परंपरा और आधुनिक तकनीक के संगम के साथ आगे बढ़ रही है, जहां विरासत की गरिमा भी सुरक्षित रहेगी और पर्यटकों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-