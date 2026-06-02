/जैसलमेर में तूफान का तांडव! 1500 बिजली के खंभे गिरे, 200 गांव अंधेरे में डूबे

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Jaisalmer Weather News: जैसलमेर जिले में रविवार रात आए तेज तूफान और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. करीब ढाई घंटे तक चले इस भीषण मौसम ने बिजली ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है. तेज हवाओं और बारिश के कारण जिलेभर में 1500 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. स्थिति इतनी गंभीर है कि सम, खुईयाला और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों के 200 से अधिक गांव पिछले 15 घंटे से अंधेरे में डूबे हुए हैं.
सीमावर्ती गांवों में बढ़ी परेशानी
बिजली आपूर्ति बाधित होने का सबसे अधिक असर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. लगातार बिजली नहीं होने से लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो गई है. गर्मी और उमस के बीच घरों में पंखे, कूलर और अन्य आवश्यक उपकरण बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कई फीडरों और जीएसएस को पहुंचा भारी नुकसान
तूफान के कारण काठोडी और सुखसिंह नगर जीएसएस सहित कई बिजली उपकेंद्रों और फीडरों को नुकसान पहुंचा है. बिजली विभाग के अनुसार कई स्थानों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं, जबकि तार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके चलते 33 केवी और 11 केवी की कई महत्वपूर्ण बिजली लाइनें बंद हो गई हैं. काठोडी जीएसएस को गंभीर नुकसान पहुंचने से उससे जुड़े कई प्रमुख फीडरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है.
इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान
जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के अनुसार सम, खुईयाला, सियांबर, पिथला, पोलजी की डेयरी और भू-बेल्ट क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. इन इलाकों में बड़ी संख्या में बिजली के खंभे धराशायी हुए हैं और कई जगहों पर तार टूटने से पूरा नेटवर्क बाधित हो गया है.
पेयजल योजनाएं भी प्रभावित
बिजली आपूर्ति ठप होने का असर जलदाय विभाग की योजनाओं पर भी पड़ा है. कई पेयजल परियोजनाएं बिजली पर निर्भर हैं, जिसके कारण पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है. बिजली और पानी दोनों की समस्या एक साथ सामने आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
तेज आंधी के चलते रिसोर्ट में हादसा, एक की मौत
तेज आंधी के चलते सम पर्यटन स्थल पर एक रिसोर्ट में बड़ा हादसा हो गया. हादसे में रमजान खान पुत्र करीम खान उम्र 25 साल लोक कलाकार निवासी बैरिसियाला की मौके पर ही मौत हो गयी. वही हादसे में तीन कलाकार घायल हो गये. घायलों में दो पुरुष और एक महिला डांसर को चोट लग गयी. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जैसलमेर रेफर कर दिया गया है.
मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर जारी
तूफान में कई ट्रांसफॉर्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. जोधपुर डिस्कॉम की तकनीकी टीमें सोमवार सुबह से ही प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं. विभाग का कहना है कि मुख्य फीडरों को देर शाम तक चालू करने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि जिन ग्रामीण इलाकों में नुकसान अधिक हुआ है, वहां बिजली व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है. विभाग ने लोगों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की है.
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