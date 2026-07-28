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जैसलमेर में OBC आबादी का सर्वे पूरा, 83,460 परिवारों की पहचान, पंचायत-निकाय चुनावों के आरक्षण का बनेगा आधार

जैसलमेर में OBC परिवारों का सर्वे पूरा हो गया है. सर्वे में कुल 83,460 ओबीसी परिवारों की पहचान हुई है, जो पहले के अनुमान से लगभग 16 हजार अधिक हैं. इनमें 76,259 ग्रामीण और 7,201 शहरी परिवार शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 60-70% तक हो सकती है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Shankar dan
Published:Jul 28, 2026, 04:48 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 04:48 PM IST
जैसलमेर में OBC आबादी का सर्वे पूरा, 83,460 परिवारों की पहचान, पंचायत-निकाय चुनावों के आरक्षण का बनेगा आधार
Image Credit: AI Generated

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है. सर्वे के बाद जिले में कुल 83 हजार 460 ओबीसी परिवारों की पहचान की गई है, जो पहले के अनुमान से करीब 16 हजार अधिक हैं. यह सर्वे आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने का महत्वपूर्ण आधार बनेगा.

सर्वे के अनुसार, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 76,259 तथा शहरी क्षेत्रों में 7,201 ओबीसी परिवार दर्ज किए गए हैं. प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, ओबीसी वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत के बीच बताई जा रही है. हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि राज्य सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट जारी होने के बाद होगी.

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सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण लागू होने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद जिन वार्डों, ग्राम पंचायतों और निकाय क्षेत्रों में ओबीसी आबादी अधिक होगी, वहां आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाएगा. यही व्यवस्था जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निकायों में जिला प्रमुख, प्रधान और सभापति जैसे पदों पर भी लागू होगी.

स्थानीय चुनावों के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित

सर्वे रिपोर्ट का अब एसडीएम स्तर पर सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जाएगा. इसके बाद अंतिम रिपोर्ट जयपुर भेजी जाएगी, जहां राज्य सरकार की मंजूरी के बाद पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी. ऐसे में जैसलमेर का यह सर्वे स्थानीय चुनावों के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला अहम दस्तावेज माना जा रहा है.

कुल 83,460 परिवारों का डेटा मिला

जैसलमेर सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र मेघवाल ने बताया कि जिले में सर्वेक्षण का कार्य 10 जुलाई से 23 जुलाई तक निर्धारित था, जिसे राज्य सरकार द्वारा तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद 26 जुलाई तक पूरा कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट जिले के चार उपखंड-जैसलमेर, भणियाना, फतेहगढ़ और पोकरण तथा दो नगरीय निकाय-जैसलमेर नगर परिषद और पोकरण नगरपालिका सहित कुल छह क्षेत्रीय प्रभागों से प्राप्त हुई है. इन रिपोर्टों के अनुसार, जिले में कुल 83,460 परिवारों का डेटा संकलित किया गया है, जिसमें 76,259 ग्रामीण और 7,201 शहरी परिवार शामिल हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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