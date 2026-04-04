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जैसलमेर में संदिग्ध मौत से हड़कंप! फंदे पर मिली विवाहिता, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Jaisalmer News: जैसलमेर के चूंधी गांव में विवाहिता का शव फंदे पर मिला. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया. मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByShankar dan
Published:Apr 04, 2026, 01:59 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:59 PM IST

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जैसलमेर में संदिग्ध मौत से हड़कंप! फंदे पर मिली विवाहिता, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के चूंधी गांव में 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. मृतका समिता का शव उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. घटना की सूचना मिलते ही भणियाणा से पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

मृतका के परिजनों का आरोप है कि समिता के शरीर पर चोट के निशान और चेहरे पर सूजन साफ दिखाई दे रही थी, जो आत्महत्या की बजाय हत्या की ओर इशारा करते हैं. उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे. इसको लेकर परिजन और ग्रामीण अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण बन गई.

समिता के हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे चोट के निशान

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जानकारी के अनुसार समिता, जो ओमाराम की पुत्री थी, की शादी वर्ष 2018 में तरुण राम के साथ हुई थी. उसके दो छोटे बच्चे भी हैं. घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंच गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे. पीहर पक्ष का कहना है कि समिता के देवर ने फोन कर उसकी मौत की सूचना दी, लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे तो हालात संदिग्ध नजर आए.

परिजनों ने आरोप लगाया कि समिता के हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम जाखड़ के अनुसार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की गई है. परिजनों की शिकायत के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

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