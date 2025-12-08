विंटर वेकेशन के लिए बेस्ट है जैसलमेर! ये 6 जगहें जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी

Jaisalmer Travel: अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच राजस्थान की सैर का प्लान बना रहे हैं, तो थार रेगिस्तान के बीचों-बीच बसी 'स्वर्ण नगरी' जैसलमेर से बेहतर कोई जगह नहीं. यह शहर शानदार किलों, शांत मंदिरों और भव्य हवेलियों से भरा पड़ा है. अपनी समृद्ध संस्कृति और अनोखे रेगिस्तान सफारी अनुभव के लिए प्रसिद्ध, जैसलमेर में ये 6 स्थल आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए.

जैसलमेर किला (सोनार किला)

रेगिस्तान के सुनहरे बलुआ पत्थर से निर्मित, यह किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है. इसे सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है. 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त यह किला, जैसलमेर के शाही शासकों की वीरता और शान का प्रतीक है.

पटवों की हवेली - Jadui Nakkaashi

19वीं शताब्दी में व्यापारी गुमान चंद पटवा द्वारा बनवाया गया, यह पांच जुड़ी हुई हवेलियों का एक खूबसूरत समूह है. इसकी पहचान इसकी बारीक नक्काशी, रंगीन पेंटिंग्स और चमकदार सजावट से है. यह हवेली पुराने समय के व्यापारियों की शाही जीवनशैली को दर्शाती है. इनमें से एक हवेली को अब संग्रहालय में बदल दिया गया है.

गड़ीसर झील

14वीं शताब्दी की यह शांत झील कभी जैसलमेर शहर की जीवन रेखा थी, जो सूखे रेगिस्तान में पानी की आपूर्ति करती थी. यहां आप पैडल बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं और किनारे पर आराम कर सकते हैं. झील के प्रवेश द्वार पर स्थित तिलों की पोल नामक जटिल नक्काशीदार द्वार इसका मुख्य आकर्षण है.

सैम सैंड ड्यून्स - Romanchak Safari

जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह दूर-दूर तक फैली सुनहरी रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है. पर्यटक यहां रोमांचक ऊंट की सवारी और जीप सफारी का आनंद लेते हैं. शाम को, तारों भरे रेगिस्तानी आसमान के नीचे होने वाले लोक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम इस अनुभव को अविस्मरणीय बना देते हैं.

कुलधरा गांव

जैसलमेर से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव अपनी भूतिया कहानियों के कारण बहुत प्रसिद्ध है. लोककथाओं के अनुसार, लगभग 300साल पहले 18वीं सदी में इस गांव के सभी निवासी रातों-रात इसे छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यहां बोर्ड लगाया है, जो सूर्यास्त के बाद गांव में रुकने की सख्त मनाही करता है, क्योंकि रात होते ही यहां डरावना सन्नाटा छा जाता है.

तनोट माता मंदिर

भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित यह मंदिर 1971 के लोंगेवाला युद्ध के चमत्कार के लिए जाना जाता है. सैनिकों का मानना ​​है कि भारी गोलाबारी के बावजूद, मंदिर के आसपास गिरा कोई भी बम नहीं फटा, जिससे स्थानीय लोग और सैनिक सुरक्षित रहे. वर्तमान में, मंदिर की देखभाल सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा की जाती है, और बिना फटे बमों को परिसर में सुरक्षित रखा गया है.ये छह स्थान मिलकर जैसलमेर की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और रहस्य को दर्शाते हैं, जो आपकी यात्रा को सचमुच यादगार बना देंगे.

