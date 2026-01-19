जैसलमेर घूमने आए पर्यटक को आया साइलेंट अटैक! बेहोशी के साथ हुई मौत

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम में अपने दोस्तों के साथ इंदौर से जैसलमेर घूमने आए पर्यटक की अचानक मौत हो गई. वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा.
Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम स्थित रिजॉर्ट 'लक्की डेज़र्ट कैंप' में ठहरे एक पर्यटक की अचानक मौत हो गई. मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ इंदौर से जैसलमेर घूमने आया हुआ था.
रिसोर्ट के मैनेजर कुलदीप परिहार ने बताया कि मृतक युवक अपने 5-7 दोस्तों के साथ 18 जनवरी की रात 8:30 बजे के करीब सम क्षेत्र पहुंचा था. सभी दोस्त रिजॉर्ट में आयोजित सायंकालीन कार्यक्रम देख रहे थे.
इसी दौरान राहुल मालवीय नामक पर्यटक अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे रिजॉर्ट स्टाफ एवं साथ आए दोस्तों द्वारा युवक को तुरंत सम स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जैसलमेर जवाहिर चिकित्सालय रेफर किया गया लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इलाज दिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण साइलेंट अटैक बताया जा रहा है.
वहीं, जैसलमेर डिप्टी रूपसिंह इंदा ने बताया कि राहुल मालवीय पुत्र हरिनारायण उम्र 35 वर्ष, निवासी 438 एयंकरेश विहार इंदौर एमपी बीते रविवार रात अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर स्थित सम पहुंचा था. इस दौरान उसकी तबियत बिगड़ने पर जैसलमेर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
फिलहाल मृतक के शव कों मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के आने के पश्चात पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.
क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक?
साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसा हार्ट अटैक होता है, जिसके लक्षण बहुत कम होते हैं, या फिर ऐसे लक्षण होते हैं. साइलेंट हार्ट अटैक से सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ नहीं हो सकती, जो आमतौर पर हार्ट अटैक से जुड़े होते हैं, जिन लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उन्हें शायद इसका एहसास न हो.
जब कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है. उच्च रक्तचाप हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.
