/Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

Rajasthan News: जैसलमेर के रामपुरियां निवासी वीरेंद्र चारण ने RAS परीक्षा में पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है. वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत वीरेंद्र के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं. उनकी इस उपलब्धि से युवाओं में प्रेरणा और उत्साह का संचार हुआ है.
RAS 2025 Result: सरहदी जिले जैसलमेर के लिए आज का दिन गौरव और खुशियों भरा रहा. जिले के रामपुरियां गांव के निवासी वीरेंद्र चारण ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक (All Rajasthan 2nd Rank) हासिल की है. इस ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे ज़िले में जश्न का माहौल है.
तहसीलदार से प्रशासनिक शिखर तक का सफर
वीरेंद्र चारण की यह सफलता उनकी निरंतर मेहनत और प्रशासनिक अनुभव का परिणाम है.बता दें कि वीरेंद्र वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं. ड्यूटी के साथ-साथ अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण ने ही उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है.
पारिवारिक पृष्ठभूमि
वीरेंद्र के पिता जेठूसिंह राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं. घर में अनुशासन और जनसेवा का माहौल होने के कारण वीरेंद्र में शुरू से ही प्रशासनिक सेवाओं के प्रति गहरा लगाव था.
क्षेत्र में खुशी की लहर और बधाईयों का तांता
वीरेंद्र की इस शानदार उपलब्धि की खबर जैसे ही जैसलमेर पहुंची, उनके पैतृक गांव रामपुरियां सहित पूरे जिले में उत्साह छा गया. जिले के युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीरेंद्र को 'जैसलमेर का गौरव' बताते हुए बधाई दी. स्थानीय लोगों का मानना है कि एक छोटे से गाँव से निकलकर प्रदेश स्तर पर दूसरी रैंक लाना आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा.
सेवा और समर्पण की मिसाल
वीरेंद्र की सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती. एक पुलिसकर्मी के बेटे से लेकर राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी बनने तक का उनका यह सफर अनुशासन और धैर्य की मिसाल है.
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