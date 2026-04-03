Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जैसलमेर मौसम का अलर्ट, पिथोडाई गांव में बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता

Rajasthan Weather: जैसलमेर के पिथोडाई में शुक्रवार को तेज आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि ने रबी की फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने बीकानेर, नागौर और पाली सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByShankar dan
Published:Apr 03, 2026, 04:32 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 04:32 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

जैसलमेर मौसम का अलर्ट, पिथोडाई गांव में बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता

Jaisalmer Weather: सरहदी जिले जैसलमेर के पिथोडाई गांव में शुक्रवार को कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिला. भीषण गर्मी के बीच दोपहर बाद अचानक मौसम ने पलटी मारी और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. देखते ही देखते आसमान से ओले गिरने लगे, जिससे ग्रामीण अचंभित रह गए. जहां एक ओर तापमान में गिरावट से राहत मिली, वहीं ओलावृष्टि ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

दोपहर बाद बदला मिजाज, खेतों में बिछी सफेद चादर
पिथोडाई और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दोपहर करीब 3:00 बजे आसमान में काली घटाएं छा गईं. बता दें कि धूलभरी आंधी के तुरंत बाद शुरू हुई बारिश के साथ छोटे-बड़े ओले गिरने लगे. कुछ ही देर में खेतों और सड़कों पर ओलों की सफेद चादर नजर आने लगी. किसानों का कहना है कि रबी की फसलें इस समय तैयार खड़ी हैं. अचानक हुई इस ओलावृष्टि से फसलों के झड़ने और दाने खराब होने की आशंका है. यदि मौसम का यही हाल रहा, तो भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मौसम विभाग का ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी तीन घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में चेतावनी जारी की है. जैसे ORANGE ALERT प्रभावित जिलों में हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, पाली हैं जहां मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली, 40-50 Kmph की रफ्तार से अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. वहीं येलो अलर्ट में जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, सीकर सहित 13 जिले हैं जहां मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा और 30-40 Kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

सुरक्षा के लिए विशेष हिदायत
प्रशासन और मौसम विभाग ने आमजन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मेघगर्जन के समय पेड़ों, बिजली की लाइनों और कच्ची दीवारों के नीचे बिल्कुल न रहें. ओलों से बचाव के लिए पशुओं को सुरक्षित बाड़े या पक्के ढके हुए स्थान पर रखें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news