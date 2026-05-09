/रेगिस्तान बना आग का गोला, जैसलमेर में सुबह से बरस रही आग! पारा पहुंचा 44 डिग्री पार

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गर्मी का सितम लगातार जारी है. बीते दो सप्ताह से लगातार बढ़ रही गर्मी का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि रात का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री रहा. हालांकि रात में हल्की हवा चलने से लोगों को कुछ राहत मिली लेकिन शनिवार सुबह से ही तीखी धूप और गर्म हवाओं ने आमजन के हाल-बेहाल कर दिए हैं.

जैसे-जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे तापमान भी बढ़ता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि कूलर और पंखे भी बेअसर साबित हो रहे हैं. दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाजारों में आवाजाही कम देखने को मिल रही है. लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा घरों में ही रहने को मजबूर हैं.

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झुलसा देने वाली गर्मी

वहीं, ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले लोग नगर परिषद द्वारा लगाए गए टेंट की छांव में गर्मी से राहत लेते नजर आ रहे हैं. झुलसा देने वाली गर्मी के बीच लोग चेहरे पर सूती कपड़ा और रूमाल बांधकर बाहर निकल रहे हैं और पानी, जूस और अन्य शीतल पेय पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं.

तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचा

गौरतलब है कि इस सीजन में जिले का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है. कुछ दिन पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आई थी लेकिन अब एक बार फिर गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने तथा धूप में निकलते समय सिर और चेहरा ढककर रखने की अपील की है.

भीषण गर्मी का असर

नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि इस बार अप्रैल माह की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. हीटवेव से बचाव के लिए शहर के चार प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों पर टेंट और पेयजल की व्यवस्था की गई है. इनमें हनुमान चौराहा, गड़ीसर चौराहा, रेलवे स्टेशन और सोनार दुर्ग क्षेत्र शामिल हैं, जहां आमजन और पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना को देखते हुए नगर परिषद द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से शहर में पानी का छिड़काव भी कराया जाएगा, ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके.