Jaisalmer Weather: जैसलमेर में तपती गर्मी के बाद रात को बरसेंगे बादल! उमस से लोगों को मिलेगी राहत

Rajasthan Weather News: 17 अगस्त 2025 को जैसलमेर में दिनभर तेज गर्मी और उमस रही, तापमान 38°C तक पहुंचा. शाम होते-होते बादल घिरने लगे और रात को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. जिले की वायु गुणवत्ता सामान्य रही. पढ़ें पूरी वेदर रिपोर्ट.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 17, 2025, 17:14 IST | Updated: Aug 17, 2025, 17:14 IST

Jaisalmer Weather News: राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत और तपते सूरज के लिए मशहूर है. 17 अगस्त 2025 का दिन भी यहां गर्म हवाओं और उमस भरे वातावरण के साथ शुरू हुआ. सुबह से ही आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी थी, लेकिन धूप की तीव्रता ने तापमान को तेजी से बढ़ाया. दोपहर तक पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे गर्मी का असर और बढ़ गया.

दोपहर और शाम का मौसम
दिन के पहले हिस्से में बादलों और धूप का मिश्रण देखने को मिला, हालांकि तापमान ऊंचा बना रहा, लेकिन जैसे-जैसे शाम करीब आई, आसमान में बादलों का जमाव बढ़ने लगा है. शाम को तापमान धीरे-धीरे घटकर 36–35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया. हवा में नमी अधिक होने से उमस का अनुभव भी बढ़ गया, जिससे लोगों को पसीना और चिपचिपाहट का एहसास हुआ है.

रात का मौसम और बारिश
रात का समय जैसलमेर में अपेक्षाकृत सुखद रहेगा. तापमान घटकर लगभग 33 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. रात 11 बजे के आसपास अचानक मौसम का मिजाज बदलकर और गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है. इस बारिश से न सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि वातावरण में ठंडक देखी जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार देर रात तक आसमान में बादलों के साथ हल्की बौछारें होती रहेंगी.

वायु गुणवत्ता
17 अगस्त को जैसलमेर की वायु गुणवत्ता सामान्य स्तर पर रही. रात में बारिश की वजह से धूलकण और प्रदूषण कुछ हद तक कम होगा, जिससे सांस लेने में कोई गंभीर दिक्कत नहीं रहेगी. ऐसे में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को अगले दिन बाहर घूमने-फिरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सूर्योदय और सूर्यास्त
इस दिन जैसलमेर में सूर्योदय लगभग सुबह 6:00 बजे और सूर्यास्त शाम 7:00 बजे के आसपास होगा. दिन के उजाले का समय गर्मी और उमस से भरा रहा, जबकि सूर्यास्त के बाद मौसम में हल्की राहत मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

