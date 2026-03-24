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Jaisalmer Weather: जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बारिश, आगामी 3 घंटे के लिए चेतावनी जारी

Jaisalmer Weather: राजस्थान के जैसलमेर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है. मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 24, 2026, 04:21 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 04:21 PM IST

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Jaisalmer Weather: जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बारिश, आगामी 3 घंटे के लिए चेतावनी जारी

Jaisalmer Weather: राजस्थान में इन दिनों बारिश का दौर देखा जा रहा है. ऐसे में प्रदेश के जैसलमेर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. मौसम विभाग ने आज यानी 24 मार्च को भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

जैसलमेर में अलसुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली. वहीं. ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई. वहीं, देखते ही देखते तेज बारिश में बदल गई. इस दौरान पोकरण और रामगढ़ इलाके में झमाझम बारिश हुई. रामगढ़ में लगभग डेढ़ घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी भर गया और कटी हुई फसलें पूरी तरह भीग गई.

4 से 5 दिन बनी रहेगी बादलों की आवाजाही
मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 4 से 5 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है. बेमौसम बारिश किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है. बता दें कि जैसलमेर में बीते 24 घंटों में 13.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो इस समय के हिसाब से सामान्य से अधिक मानी जा रही है.

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तेज हवाओं के साथ बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन घंटों में जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही जिलों और आसपास के क्षेत्रों मे कहीं-कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.
कहीं-कहीं पर हल्की बारिश हुई दर्ज
मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश दौसा में 9.0 मिलमीटर दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान अलवर में 15.8 डिग्री रहा.

28 से 31 मार्च रहेगा नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर
आज यानी 24 मार्च से आगामी तीन से चार दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने एक कमजोर परिसंचण तंत्र के असर से कहीं-कहीं पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं. एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से 28 से 31 मार्च के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में सक्रिय होने और बादल गरजने के साथ आंधी बारिश देखी जा सकती है.फिलहाल में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है.
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