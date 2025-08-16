Jaisalmer Weather: जैसलमेर में बदला मौसम! बादलों की उमड़-घुमड़, शाम को बारिश का अलर्ट

Jaisalmer Weather News: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में शनिवार, 16 अगस्त 2025 को मौसम ने करवट ले ली. सुबह से ही धूप और बादलों का खेल चलता रहा, लेकिन दोपहर तक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. गर्मी और उमस से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.

शाम होते ही मेहरबान रहेगा मौसम

शाम ढलते-ढलते आसमान और ज्यादा मेहरबान हो जाएगा. चारों ओर बादल छाने और हवा में नमी बढ़ने के भी आसार बताए गए हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि देर रात तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. खासतौर पर रात 11 बजे से मध्यरात्रि तक बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

येलो अलर्ट हुआ जारी

इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जैसलमेर सहित आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां पर बिजली गिरने या अचानक तेज बारिश का खतरा हो सकता है.

क्या सावधानी बरतें?

* गरज के दौरान खुले में खड़े न रहें और पेड़ों के नीचे शरण न लें.

* यात्रा करने से पहले मौसम की अपडेट जरूर देखें.

* स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की हिदायतों का पालन करें.

वायु गुणवत्ता

जैसलमेर में आज की वायु गुणवत्ता सामान्य तौर पर संतोषजनक मानी जा सकती है. वर्तमान में यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगभग 88 दर्ज किया गया है, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि आम लोगों के लिए हवा सुरक्षित है, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए.

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

वहीं, सूरज की बात करें तो आज सुबह 6 बजकर 18 मिनट पर सूर्योदय हुआ, जबकि शाम को 7 बजकर 22 मिनट पर सूर्यास्त होगा. इस तरह पूरे दिन में लगभग 13 घंटे 4 मिनट की रोशनी रहेगी. साफ हवा और लंबे दिन के कारण जैसलमेर का मौसम आज घूमने और बाहर समय बिताने के लिए अनुकूल रहा.

