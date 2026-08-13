/जैसलमेर में सोती बीवी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला पति गिरफ्तार, बोला- अस्पताल भी तो ले गया था

Jaisalmer News: जैसलमेर शहर की राणीसर कच्ची बस्ती में पत्नी कमला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी पति प्रकाशराम पुत्र मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर मौका मुआयना करवाया. इस दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़े घटनाक्रम की कड़ियों को मौके पर जाकर समझने और उनकी तस्दीक करने की कार्रवाई की.

पेट्रोल पंप से खरीदा था पेट्रोल

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पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारदात से पहले आरोपी ने नीरज सर्किल स्थित न्यू जैसलमेर ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था. इसके बाद वह राणीसर कच्ची बस्ती स्थित अपने घर पहुंचा. पुलिस के अनुसार देर रात जब उसकी पत्नी कमला सो रही थी, उसी दौरान उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है.

आग लगने के बाद कमला गंभीर रूप से झुलस गई. इसके बाद आरोपी पति ही उसे इलाज के लिए राजकीय जवाहिर अस्पताल लेकर पहुंचा. यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया.

इलाज के दौरान हुई कमला की मौत

कमला को आगे के उपचार के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया. वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की.

भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज

मृतका के भाई भोमाराम की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को खंगाला. जांच के दौरान पेट्रोल खरीदने से लेकर घटनास्थल और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने तक की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया. इन्हीं जांच बिंदुओं के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति प्रकाशराम को गिरफ्तार कर लिया.

पत्नी के चरित्र पर शक की बात सामने आई

शहर कोतवाल सूरजाराम चौधरी के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी द्वारा पत्नी के चरित्र पर शक करने की बात सामने आई है. पुलिस को आशंका है कि इसी शक और घरेलू विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

अन्य कारणों की भी जांच जारी

पुलिस के अनुसार फिलहाल आरोपी के अकेले वारदात में शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं. इसके बावजूद जांच को केवल चरित्र पर शक तक सीमित नहीं रखा गया है. घरेलू विवाद और हत्या के पीछे के अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है.

जांच पूरी होने के बाद होगा खुलासा

कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि मामले में छानबीन जारी है. आरोपी से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना की पूरी तस्वीर सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पूरा खुलासा किया जाएगा.