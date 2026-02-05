जैसलमेर में शहीद राधेश्याम विश्नोई की पत्नी और मां ने संभाली कमान, खेजड़ी बचाने के लिए घर पर अनशन

Jaisalmer News : बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव के तहत पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी वृक्षों की रक्षा की मांग को लेकर 363 लोग सामूहिक अनशन पर बैठे हैं. इस आंदोलन के तहत लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव निवासी स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई कि धर्म पत्नी-माता भी लगातार दो दिनों से अपने घर पर अनशन पर बैठकर आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रही है.

पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर अपना बलिदान देने वाले धोलिया गांव निवासी स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई कि धर्म पत्नी निरमा विश्नोई और माता रतनी देवी पिछले दो दिनों से अपने घर पर ही अनशन पर बैठकर आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रही है. स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई कि धर्मपत्नी निरमा विश्नोई व माता रतनी देवी का कहना है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की जीवनरेखा है. इसके संरक्षण के लिए सरकार से ठोस नीति और प्रभावी कार्रवाई की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से संबंधित मांगे नहीं मानती तब तक वे लगातार घर पर ही अनशन पर बैठी रहेगी.

राधेश्याम विश्नोई कि धर्म पत्नी निरमा विश्नोई ने बताया कि यदि खेजड़ी वृक्षों का संरक्षण नहीं हुआ तो पर्यावरण संतुलन, पशुपालन और ग्रामीण जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. इस महापड़ाव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है. राधेश्याम विश्नोई कि माता रतनी देवी ने बताया कि जहां कहीं भी पर्यावरण या वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कहीं पर धरना-प्रदर्शन कि बात आती तो उनका बेटा राधेश्याम तत्पर रहता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है. बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन में अपने बेटे कि कमी को पूरा करने के लिए वे घर पर अनशन पर बैठकर आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रही है.

पर्यावरण संरक्षण कि मिसाल थे राधेश्याम विश्नोई

गौरतलब है कि धोलिया गांव निवासी राधेश्याम विश्नोई निवासी कई वर्षों से वन्यजीवों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे. क्षेत्र में गोडावण संरक्षण को लेकर उनकी ओर से उल्लेखनीय कार्य किया गया. इन्होंने अब तक सैकड़ों हरिणों, गिद्ध, बाज, गायों, नीलगाय, कुरजां की जान बचाई। दर्जनों जल कुंड बनाकर वन्यजीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था की. गत वर्ष हिरण शिकार कि सूचना पर घटनास्थल पर जाते समय एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था.

