/पति ने पत्नी पर डाला पेट्रोल और लगा दी आग, अस्पताल में दो बच्चों की मां की तड़प-तड़पकर मौत

Jaisalmer Woman Death: जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर की रानीसर कच्ची बस्ती में एक महिला को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप उसके पति पर लगा है. गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए पहले जवाहिर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर कर दिया गया. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. मृतका की पहचान कमला के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि कमला के पति प्रकाशओड ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. हालांकि, घटना की वास्तविक वजह और वारदात के पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.



रविवार देर रात की है घटना

पुलिस के अनुसार घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है. रानीसर कच्ची बस्ती में कमला गंभीर रूप से झुलसी हालत में मिली थी. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जवाहिर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया. कमला को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया.

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परिजनों ने पति पर लगाया गंभीर आरोप

कमला के परिजनों ने उसके पति प्रकाशओड पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगाया है. कमला के भाई भोमाराम, निवासी रामदेवरा, ने इस संबंध में जैसलमेर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. परिजनों का कहना है कि कमला को जानबूझकर पेट्रोल डालकर जलाया गया. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.



9 साल पहले हुई थी शादी, दो बच्चों की मां थी कमला

परिजनों के अनुसार कमला की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी. वह दो बच्चों की मां थी. अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार के सामने बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. महिला की मौत के बाद परिजनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम

महिला की मौत के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया. मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कमला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस घटना के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ करने के साथ ही महिला के परिवार और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है.



कोतवाली थाना पुलिस कर रही जांच

कमला के भाई भोमाराम की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. शहर कोतवाली थाना एसएचओ सुरजाराम मामले की जांच कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, महिला को कैसे आग लगी और वारदात के पीछे वास्तविक कारण क्या था. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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