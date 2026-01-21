रेगिस्तान की खुशबू से महकेगा देश, जैसलमेर की महिलाओं ने बनाया अमरा हर्बल साबुन, आत्मनिर्भरता की लिखी नई कहानी

Jaisalmer News: सरहदी जिले जैसलमेर के धोलिया गांव की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, तो मरुभूमि के संसाधनों से भी सुनहरी राह निकाली जा सकती है. राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्) के सहयोग से यहाँ की ग्रामीण महिलाएं अब केवल पशुपालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 'अमरा हर्बल' ब्रांड के तहत प्राकृतिक साबुन बनाकर अपनी एक नई पहचान बना रही हैं.

पूरी तरह प्राकृतिक और केमिकल फ्री

धोलिया गांव के 'भोलेनाथ स्वयं सहायता समूह' की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे ये साबुन पूरी तरह से केमिकल रहित हैं. इन साबुनों को बनाने में स्थानीय और औषधीय उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है. नीम, तुलसी, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब, एलोवेरा, चारकोल और बकरी का दूध. ये उत्पाद त्वचा के लिए बेहद लाभदायक हैं और बाजार में मिलने वाले रासायनिक साबुनों का एक सुरक्षित विकल्प पेश करते हैं.

राजीविका और 'अमरा हर्बल' की ब्रांडिंग

समूह की अध्यक्ष सुरजा बिश्नोई ने बताया कि इन साबुनों की ब्रांडिंग और पैकिंग 'अमरा हर्बल राजीविका' के लोगो के साथ की जा रही है.इन उत्पादों को न केवल स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा है, बल्कि जिले की अन्य समूहों से जुड़ी महिलाओं के माध्यम से भी नेटवर्क तैयार किया गया है. अब इन साबुनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाया जा रहा है ताकि देश के किसी भी कोने से ऑर्डर लिए जा सकें.

पशुपालन से उद्यमिता तक का सफर

सुरजा बिश्नोई, रामू देवी, शारदा और सुआ जैसी महिलाएं पहले केवल पशुपालन और कृषि तक सीमित थीं. अब वे उद्यमी बन गई हैं. राजीविका के अधिकारियों के मार्गदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है.समूह की सफलता को देखते हुए जल्द ही अगरबत्ती और फिनाइल बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा, जिससे गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा.

प्रेरणा का स्रोत बना धोलिया मॉडल

पहले ये महिलाएं केवल वन उत्पाद एकत्र कर छोटी आय प्राप्त करती थीं, लेकिन अब वे वैल्यू एडिशन (मूल्यवर्धन) के जरिए आत्मनिर्भर बन गई हैं. इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि यह मॉडल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है.

