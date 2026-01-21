Zee Rajasthan
रेगिस्तान की खुशबू से महकेगा देश, जैसलमेर की महिलाओं ने बनाया अमरा हर्बल साबुन, आत्मनिर्भरता की लिखी नई कहानी

Rajasthan News: जैसलमेर के धोलिया गांव की महिलाओं ने राजीविका के सहयोग से 'अमरा हर्बल' साबुन बनाना शुरू किया है. नीम, एलोवेरा और बकरी के दूध से बने ये केमिकल-फ्री साबुन अब ऑनलाइन भी बिकेंगे, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Jan 21, 2026, 04:15 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 04:15 PM IST

रेगिस्तान की खुशबू से महकेगा देश, जैसलमेर की महिलाओं ने बनाया अमरा हर्बल साबुन, आत्मनिर्भरता की लिखी नई कहानी

Jaisalmer News: सरहदी जिले जैसलमेर के धोलिया गांव की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, तो मरुभूमि के संसाधनों से भी सुनहरी राह निकाली जा सकती है. राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्) के सहयोग से यहाँ की ग्रामीण महिलाएं अब केवल पशुपालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 'अमरा हर्बल' ब्रांड के तहत प्राकृतिक साबुन बनाकर अपनी एक नई पहचान बना रही हैं.

पूरी तरह प्राकृतिक और केमिकल फ्री
धोलिया गांव के 'भोलेनाथ स्वयं सहायता समूह' की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे ये साबुन पूरी तरह से केमिकल रहित हैं. इन साबुनों को बनाने में स्थानीय और औषधीय उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है. नीम, तुलसी, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब, एलोवेरा, चारकोल और बकरी का दूध. ये उत्पाद त्वचा के लिए बेहद लाभदायक हैं और बाजार में मिलने वाले रासायनिक साबुनों का एक सुरक्षित विकल्प पेश करते हैं.

राजीविका और 'अमरा हर्बल' की ब्रांडिंग
समूह की अध्यक्ष सुरजा बिश्नोई ने बताया कि इन साबुनों की ब्रांडिंग और पैकिंग 'अमरा हर्बल राजीविका' के लोगो के साथ की जा रही है.इन उत्पादों को न केवल स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा है, बल्कि जिले की अन्य समूहों से जुड़ी महिलाओं के माध्यम से भी नेटवर्क तैयार किया गया है. अब इन साबुनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाया जा रहा है ताकि देश के किसी भी कोने से ऑर्डर लिए जा सकें.

पशुपालन से उद्यमिता तक का सफर
सुरजा बिश्नोई, रामू देवी, शारदा और सुआ जैसी महिलाएं पहले केवल पशुपालन और कृषि तक सीमित थीं. अब वे उद्यमी बन गई हैं. राजीविका के अधिकारियों के मार्गदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है.समूह की सफलता को देखते हुए जल्द ही अगरबत्ती और फिनाइल बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा, जिससे गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा.

प्रेरणा का स्रोत बना धोलिया मॉडल
पहले ये महिलाएं केवल वन उत्पाद एकत्र कर छोटी आय प्राप्त करती थीं, लेकिन अब वे वैल्यू एडिशन (मूल्यवर्धन) के जरिए आत्मनिर्भर बन गई हैं. इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि यह मॉडल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

