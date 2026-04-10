कागजों में पूरा, जमीन पर फेल! पोकरण में जल जीवन मिशन की खुली पोल

Jaisalmer News: जैसलमेर पोकरण विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है. JJM योजना के तहत पहले चरण में विभाग ने 85 गांवों को शामिल किया गया था, जिसमें 83 गांवों में कार्य पूर्ण होने का दावा किया गया, जबकि पुरोहितसर और स्तासर सहित कही गांवों में काम ही नहीं हुआ लेकिन जिन 83 गांवों में कार्य पूरा बताया गया, वहां भी आज तक नियमित पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है.

ZEE राजस्थान कि टीम द्वारा क्षेत्र के गांवों के सरपंचों (प्रशासकों) और ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि कई जगह पाइपलाइन और नल कनेक्शन तो लगा दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है. लोवारकी गांव में काम अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि सांकड़ा गांव में आज तक पानी नहीं आया. कई ग्रामीणों ने बताया कि एक-दो बार पानी आया, लेकिन फिर सप्लाई बंद हो गई, वहीं कुछ गांवों में दो महीने से एक बूंद पानी नहीं पहुंचा.

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब 70 प्रतिशत गांवों में जल जीवन मिशन का काम होने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा है, जबकि कागजों में कार्य पूर्ण दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान उठा लिया गया. इससे साफ तौर पर ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है.

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कब बढ़ती पानी की मांग

सरकारी व्यवस्था फेल होने के कारण ग्रामीणों को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है. एक टैंकर के लिए 700 से 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं और महीने में 3 से 4 टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं. ऐसे में गरीब और आम परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है. स्थिति और गंभीर तब हो जाती है, जब जैसलमेर जैसे क्षेत्र में गर्मियों के दौरान तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है. ऐसे में पानी की मांग तेजी से बढ़ती है और जल संकट विकराल रूप ले लेता है.



टेंडर प्रक्रिया ही समस्या बन गई

वहीं सरकार द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई के लिए हर साल करोड़ों के टेंडर जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार न्यूनतम दर के चक्कर में टेंडर प्रक्रिया ही समस्या बन गई है. 5.11 रुपये से लेकर 7.05 रुपये तक की अव्यावहारिक दरों पर ठेके दिए जाने के कारण ठेकेदारों ने काम शुरू करने से किनारा कर लिया है. इसका सीधा असर ग्रामीणों पर पड़ा है, जहां ढाणियों और कॉलोनियों में टैंकर पहुंचना बंद हो गया है और लोग पानी के लिए भटक रहे हैं.

इस मामले में नाचना के जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता तुषार शर्मा से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, जिससे पूरे मामले पर और सवाल खड़े हो गए हैं.

16 गांवों में कार्य पूर्ण होने का दावा

इधर जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में पोकरण क्षेत्र के 130 गांवों में कार्य चल रहा है, जिसमें भणियाणा और फलसूंड क्षेत्र शामिल हैं. 16 गांवों में कार्य पूर्ण होने का दावा करते हुए ग्रामीणों को हर घर नल के प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं और ठेकेदारों को 61 प्रतिशत से अधिक भुगतान भी किया जा चुका है. अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण में वास्तव में हर घर तक पानी पहुंचता है या यह भी पहले चरण की तरह कागजों तक ही सीमित रह जाएगा.

पोकरण क्षेत्र में जल जीवन मिशन की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीण आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं.

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