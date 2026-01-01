ये हैं जैसलमेर के टॉप 10 Top Reason, जिसे जान आप भी घूमने के लिए हो जाएंगे मजबूर

Jaisalmer Me Ghumne ki Jagah: जनवरी की गुनगुनी धूप और सर्दियों की गुलाबी ठंड में जैसलमेर में घूमना किसी जादुई सपने का कम नहीं है. गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर यह शहर सिर्फ रेत का ढेर नहीं,बल्कि वीरता,ऐतिहासिक इमारत और जीवंत संस्कृति का एक ऐसा अनूठा मेल है,जो आपकी ट्रिप को ताउम्र के लिए यादगार बना देगा.

सर्दियों में जैसलमेर के वे टॉप 10 स्थान हैं, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे.

सोनार किला

यह दुनिया के गिने-चुने जीवंत किलों में से एक है,जहां आज भी शहर की एक चौथाई हिस्से के लोग रहते हैं. इसकी पीली दीवारों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो यह सोने की तरह दमक उठता है.सुनहरे रेत के टीलों पर ऊंट और जीप सफारी का रोमांच आपकी यात्रा को शानदार बना देगें. यहां की तारों भरी रातें और कैंप के बीच लोक संगीत आपकी रूह को सुकून देगा.

लोंगेवाला वॉर मेमोरियल

वीरता की मिसाल! 1971 के युद्ध का वास्तविक रणक्षेत्र, जहां आप भारतीय सेना के अदम्य साहस और पाकिस्तानी टैंकों के अवशेष देख सकते हैं.

पटवों की हवेली

नक्काशी का ऐसा बारीक काम जिसे देख इंजीनियर भी हैरान रह जाएं. यह पत्थर पर की गई कलाकारी का एक 'हेरिटेज मार्वल' है.तनोट माता मंदिर, भारत-पाक सीमा के पास स्थित यह मंदिर अपनी 'पवित्र युद्ध कथाओं' के लिए प्रसिद्ध है. 1965 के युद्ध में यहां गिरे बम फटे नहीं थे, जो माता का चमत्कार माना जाता है.

गड़ीसर झील और बड़ा बाग

रेगिस्तान के बीच पानी का यह शांत किनारा सुकून देता है. यहां पक्षियों का दीदार और बोटिंग का अनुभव शानदार होता है.कुलधरा गांव, एक रातों-रात खाली हो गया 'शापित गांव', यहां की खामोश गलियां आज भी अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं.जैसलमेर के शाही महारावलों की भव्य छतरियां, सूर्यास्त के समय यहां का नजारा फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन होता है.

जैन मंदिर, किले के भीतर स्थित ये मंदिर 'आध्यात्मिक स्वर्ग' हैं.पत्थरों पर की गई जटिल नक्काशी देख आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

जैसलमेर की जीवंत संस्कृति, क्लासिक महलों की भव्यता और थार रेगिस्तान का सन्नाटा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है.जनवरी का महीना यहां के मेलों और उत्सवों के लिए सबसे बेहतरीन है. जैसलमेर की गलियों में मिलने वाले घोटुआ लड्डू का स्वाद लिए बिना यात्रा अधूरी है. यह यहां की पारंपरिक मिठास की पहचान है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-