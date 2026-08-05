/राजस्थान मानसून सत्र पर आचार संहिता का असर नहीं, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

Rajasthan Politics: राजस्थान में 20 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चल रही अटकलों पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना के बीच यह सवाल उठ रहा था कि क्या इसका असर विधानसभा की कार्यवाही पर पड़ेगा. इस पर नगरीय विकास एवं आवास (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आचार संहिता के बावजूद विधानसभा का मानसून सत्र अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगा और सदन की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी.



सदन में पुराने विधेयकों पर होगी चर्चा

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जी मीडिया से विशेष बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि सरकार मानसून सत्र के दौरान तीन पुराने लंबित विधेयकों पर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा और ऐसी कोई नई घोषणा नहीं की जाएगी, जिससे मतदाताओं पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े. सरकार का फोकस केवल विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने पर रहेगा.



विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार

मंत्री खर्रा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण होती है. सरकार सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है, न कि संवैधानिक संस्थाओं की नियमित कार्यवाही को रोकना.



OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार को अब OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर आवश्यक सर्वे कराया गया है. आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. सरकार का कहना है कि सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे.



निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तैयार सरकार

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. जैसे ही OBC आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होगी और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, संवैधानिक और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हो.



चुनावी माहौल के बीच बढ़ेगी राजनीतिक हलचल

20 अगस्त से शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र ऐसे समय आयोजित हो रहा है, जब प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं. ऐसे में सदन के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव आचार संहिता के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और विधानसभा की कार्यवाही संवैधानिक दायरे में सुचारु रूप से जारी रहेगी. यही वजह है कि आगामी मानसून सत्र को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

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