Khejri Bachao Andolan: अनशन पर बैठीं सास-बहू की बिगड़ी तबियत, तीन दिन से त्यागा अन्न-जल

Khejri Bachao Andolan: राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब प्रदेशव्यापी रूप ले चुका है. बीकानेर में संतों के सानिध्य में विश्नोई समाज एवं पर्यावरण प्रेमियों द्वारा शुरू किए गए खेजड़ी संरक्षण आंदोलन के तहत जैसलमेर में भी भावनात्मक और गंभीर घटनाक्रम सामने आया है.

खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठीं स्वर्गीय पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पैमाणी (विश्नोई) की माता रतनी देवी और पत्नी निरमा विश्नोई की तबीयत बिगड़ गई. रतनी देवी को जैसलमेर के प्रिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि निरमा विश्नोई को पोकरण में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

तीन दिन अन्न-जल त्याग, बिगड़ी तबीयत

बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं मंगलवार 3 फरवरी से खेजड़ी संरक्षण के समर्थन में अन्न-जल त्याग कर अनशन पर बैठी थीं. संतों के हस्तक्षेप और आंदोलन की रणनीति में बदलाव के बाद अनशन तो समाप्त किया गया लेकिन अचानक खान-पान शुरू करने से उनकी तबीयत बिगड़ गई.

आंतों में सूजन और कमजोरी, ग्लूकोज पर इलाज

प्रिया हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉ. राजेश्वरी धनदेव ने बताया कि लगातार तीन दिनों तक भूखे रहने के कारण रतनी देवी की आंतों में ऐंठन और सूजन हो गई है. उन्हें उल्टियां हो रही हैं और अत्यधिक कमजोरी है. फिलहाल उन्हें ग्लूकोज और लिक्विड डाइट पर रखा गया है और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है.

खेजड़ी बचाने के लिए जान भी कुर्बान

हॉस्पिटल बेड पर भी रतनी देवी का हौसला कम नहीं हुआ. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है. मेरे बेटे राधेश्याम ने वन्यजीवों को बचाते हुए अपनी जान दे दी. अगर हमें भी बलिदान देना पड़े तो कोई गम नहीं. हमारी मांग है कि सरकार खेजड़ी को बचाने के लिए सख्त कानून बनाए.

शहीद पर्यावरण प्रेमी की विरासत को आगे बढ़ा रहा परिवार

गौरतलब है कि स्वर्गीय राधेश्याम विश्नोई पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रतीक रहे हैं. सड़क हादसे में उनकी मृत्यु भी वन्यजीवों की रक्षा के प्रयास के दौरान हुई थी. अब उनका परिवार उसी पर्यावरण संरक्षण की मशाल को आगे बढ़ा रहा है. इस घटना के बाद विश्नोई समाज एवं पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश है और सरकार से खेजड़ी संरक्षण को लेकर तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है.

