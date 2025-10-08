Zee Rajasthan
कुचामन गोलीकांड के बाद हाई अलर्ट पर जैसलमेर, पुलिस नाकेबंदी और सघन जांच अभियान जारी

Jaisalmer News : नागौर जिले के कुचामन सिटी में मंगलवार देर शाम जिम में हुए गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. जैसलमेर जिले में भी पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 08, 2025, 03:21 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 03:21 PM IST

कुचामन गोलीकांड के बाद हाई अलर्ट पर जैसलमेर, पुलिस नाकेबंदी और सघन जांच अभियान जारी

Jaisalmer News : जैसलमेर में देर रात से ही पुलिस ने जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे सहित कई मार्गों पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया.घटना के बाद संदिग्धों के फरार होने की आशंका को देखते हुए ,जैसलमेर पुलिस ने किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान जुगतावत स्वयं देर रात नाकाबंदी पॉइंट पर पहुंचे और जांच व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने और हर आने-जाने वाले वाहन की गहनता से तलाशी लेने के निर्देश दिए.

सीमावर्ती जिले होने के कारण जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. बाड़मेर रोड, पोकरण मार्ग, रामगढ़ रोड सहित कई एंट्री पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं. वाहनों में सवार यात्रियों की पहचान, दस्तावेज़ों की जांच और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोलीकांड से जुड़े संदिग्ध किसी भी मार्ग से प्रदेश से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में सीमावर्ती जिलों में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है. नाकाबंदी पॉइंट पर जैसलमेर पुलिस के साथ-साथ स्पेशल टीमों को भी सक्रिय किया गया है.

उल्लेखनीय है कि नागौर जिले के कुचामन सिटी में एक युवक को जिम में घुसकर गोली मार दी गई थी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश में नाकाबंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

जैसलमेर में पुलिस की यह मुस्तैदी संभावित संदिग्धों की आवाजाही पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभा सकती है. देर रात तक चले इस अभियान के दौरान कई वाहनों की गहन जांच की गई और आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की गई.

पुलिस का कहना है कि जब तक संदिग्धों को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक जिले में नाकाबंदी और सतर्कता अभियान इसी तरह जारी रहेगा. इस दौरान आमजन से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दें. इस सघन कार्रवाई से साफ है कि जैसलमेर पुलिस किसी भी सूरत में संदिग्धों को सीमा पार नहीं करने देगी और वारदात से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूरी ताकत से जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

