/नहर मरम्मत कार्य बना जानलेवा, जैसलमेर में मजदूर की मौत, 15 घंटे बाद मिला शव

Jaisalmer Canal Accident: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सदराऊ गांव के पास SBS नहर की 37 आरडी पर नहर में प्लास्टर का कार्य के दौरान 25 वर्षीय युवक दीपक प्रजापत का पैर फिसलने से नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मोके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया.

15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नहर से बाहर निकाल कर मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चारी लाया गया. जहां पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया. घटना को लेकर पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक ओर परिवार अपने जवान बेटे को खोने के गम में डूबा है. वहीं दूसरी ओर इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेदारी और ठेकेदार कंपनी की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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बताया जा रहा है कि दीपक प्रजापत 2 जून को अपने घर से मजदूरी करने मोहनगढ़ आया था. बुधवार शाम करीब 5-6 बजे एसबीएस नहर पर प्लास्टर का कार्य चल रहा था. इसी दौरान दीपक का पैर फिसलने से दीपक नहर में गिर गया और तेज बहाव में बह गया. 15 घंटो की बड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से गुरुवार सुबह 10 बजे के आसपास नहर से बाहर निकालकर मोहनगढ़ अस्पताल की मोचरी में रखा गया. जहां पर परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतना जोखिम भरा कार्य कराया जा रहा था, तब मजदूरों की सुरक्षा के क्या इंतजाम थे. क्या उन्हें लाइफ जैकेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी रोप या अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है. हैरानी की बात यह भी है कि घटना के बाद मौके पर नहरी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तत्काल नहीं पहुंचे.

लोगों का आरोप है कि न तो सिविल डिफेंस की टीम समय पर पहुंची और न ही प्रशासन की सक्रियता दिखाई दी. आखिर एक युवक की मौत के बाद भी जिम्मेदार विभागों की संवेदनशीलता कहां थी. सूत्रों के अनुसार यह कार्य एसएमसीसी कंपनी द्वारा कराया जा रहा था. ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या कंपनी ने सुरक्षा मानकों का पालन किया था. क्या मजदूरों की जान की सुरक्षा से ज्यादा काम पूरा करना महत्वपूर्ण था.

घटना के बाद अब 10 लाख रुपये में समझौते की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन क्या किसी बेटे की जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपये हो सकती है. क्या कुछ नोटों के बदले एक मां का लाल वापस आ जाएगा. क्या बूढ़े माता-पिता का सहारा लौट आएगा. क्या उस परिवार का उजड़ा भविष्य फिर से बस जाएगा.

एक और बड़ा सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जब कुछ दिन पहले नहर बंद थी, तब मेंटेनेंस का कार्य क्यों नहीं किया गया. यदि उसी समय मरम्मत कर ली जाती, तो क्या यह हादसा टाला जा सकता था. क्या किसी की लापरवाही ने एक गरीब परिवार का इकलौता कमाने वाला सहारा हमेशा के लिए छीन लिया.

यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल है, जो मजदूरों से काम तो लेती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अक्सर असफल साबित होती हैं. अब जरूरत है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं. क्योंकि किसी भी मजदूर की जान किसी भी कीमत से कहीं अधिक अनमोल होती है.