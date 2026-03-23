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पति से झगड़े के बाद आग बबूला हो गई थी पत्नी, 'सरकारी लवर' के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट

Wife kills husband: राजस्थान के बालोतरा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गिड़ा थाना क्षेत्र के मलवा गोयलान गांव में 23 वर्षीय महेंद्र मेघवाल की उनकी पत्नी अनु देवी और उसके प्रेमी अमराराम ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 23, 2026, 11:50 AM IST | Updated:Mar 23, 2026, 11:50 AM IST

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पति से झगड़े के बाद आग बबूला हो गई थी पत्नी, 'सरकारी लवर' के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट

Balotra Murder: राजस्थान के बालोतरा जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी (सरकारी टीचर) के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना गिड़ा थाना क्षेत्र के मलवा गोयलान गांव की है, जहां युवक महेंद्र मेघवाल (23) का शव 21 मार्च की सुबह घर के कमरे में चारपाई पर मिला था. पुलिस ने रविवार रात 8 बजे पत्नी अनु देवी (23) और उसके प्रेमी अमराराम (26) को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया.

वैवाहिक विवाद से शुरू हुई कहानी
महेंद्र मेघवाल पुत्र प्रेमाराम की शादी करीब 4 साल पहले बागूंडी निवासी अनु देवी से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच लगातार झगड़े होते थे. अनु देवी पति से प्यार नहीं करती थी और बार-बार कहती थी कि वह किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है. समाज के लोगों ने कई बार समझौता करवाया, लेकिन रिश्ता नहीं सुधरा. अनु देवी अक्सर पीहर में रहती थी और ससुराल में कम समय बिताती थी.

झगड़े के बाद बुलाया प्रेमी
20 मार्च (शुक्रवार) की रात फिर से पति-पत्नी में तीखा झगड़ा हुआ. इसके बाद अनु देवी ने तिलवाड़ा निवासी प्रेमी अमराराम (पुत्र चैनाराम) को फोन कर घर बुलाया. दोनों ने मिलकर महेंद्र का गला दबाकर हत्या कर दी. अमराराम चिड़िया पंचायत के प्राथमिक स्कूल बारूपलों की बस्ती में थर्ड ग्रेड सरकारी टीचर है. महेंद्र कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और खेतीबाड़ी भी करता था.

सुबह शव मिलने पर शक हुआ
शनिवार सुबह महेंद्र कमरे से बाहर नहीं निकला तो पास की ढाणी में रहने वाले परिजनों को शक हुआ. वे घर पहुंचे तो अनु देवी ने कहा कि महेंद्र सो रहे हैं. कमरे में जाकर देखा तो महेंद्र का शव चारपाई पर पड़ा था, गले पर दबाने के निशान थे. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस जांच और गिरफ्तारी
गिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. महेंद्र के भाई मगाराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने अनु देवी को डिटेन कर पूछताछ की, तो उसने प्रेमी अमराराम का नाम लिया. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने हत्या कबूल ली. रविवार रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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क्षेत्र में सनसनी
यह घटना इलाके में सनसनी फैला रही है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या कोई और व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. आरोपी प्रेमी सरकारी टीचर होने से मामला और गंभीर हो गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैवाहिक विवादों को बातचीत से सुलझाएं और कानूनी रास्ता अपनाएं. अधिक जानकारी के लिए पुलिस या स्थानीय अपडेट चेक करें.

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