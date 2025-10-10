जैसलमेर में पशुपालकों की आंखों के सामने मर रहे मवेशी! लंपी वायरस का तांडव जारी, विभाग मौन

Jaisalmer News: पशु बाहुल्य लाठी क्षेत्र में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. क्षेत्र के कई गांव के कई पशु इस संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे पशुपालकों में भारी चिंता है. पशुपालक अपने पशुओं को अपने आंखों के सामने तड़पकर मरता हुआ देखने को मजबूर हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी फैलने के बावजूद अब तक गांव में टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया गया है.

केरालिया गांव के पशुपालक मगसिंह भाटी, सोढाकोर गांव के कुम्पसिंह भाटी, धोलिया गांव के श्रवण विश्नोई, डेलासर गांव के जीवराज सिंह भाटी ने बताया कि उनके गांव में दर्जनों पशु लंपी बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कई बार पशुपालन विभाग को शिकायत दर्ज कराई,लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पशुओं की हालत लगातार बिगड़ रही है.लाठी, केरालिया, धोलिया, डेलासर, सोढाकोर, गंगाराम कि ढाणी सहित आसपास के पशुपालकों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है.

ग्रामवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही लंपी बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो कई पशुओं की जान खतरे में पड़ सकती है. ग्रामीण प्रशासन और पशुपालन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके और पशुपालकों को राहत मिल सके.

क्या है लंपी रोग

इस रोग में जानवरों में बुखार आना, आंखों एवं नाक से स्राव, मुंह से लार निकलना, पूरे शरीर में गांठों जैसे नरम छाले पड़ना, दूध उत्पादन में कमी आना जैसे लक्षण दिखते हैं. इसके अलावा इस रोग में शरीर पर गांठें बन जाती हैं. गर्दन और सिर के पास इस तरह के नोड्यूल ज्यादा दिखाई देते हैं. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को‌ एक ज्ञापन प्रेषित कर जल्दी इस बीमार के नियंत्रण को लेकर ठोस कार्यवाही करने कि मांग की है.

