Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जैसलमेर में पशुपालकों की आंखों के सामने मर रहे मवेशी! लंपी वायरस का तांडव जारी, विभाग मौन

Jaisalmer News: राजस्थान में जैसलमेर जिले के पशु बाहुल्य लाठी क्षेत्र में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. क्षेत्र के कई गांव के कई पशु इस संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे पशुपालकों में भारी चिंता है. पशुपालक अपने पशुओं को अपने आंखों के सामने तड़पकर मरता हुआ देखने को मजबूर हो रहे हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 10, 2025, 09:19 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 09:19 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!

झुंझुनू का ये सीक्रेट स्पॉट फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग क्यों है, घूमने से पहले जान लें ये बातें
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

झुंझुनू का ये सीक्रेट स्पॉट फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग क्यों है, घूमने से पहले जान लें ये बातें

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर
6 Photos
ips success story

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर

राजस्थान में अभी नहीं थमा है बारिश का दौर, फिर भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अभी नहीं थमा है बारिश का दौर, फिर भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, पढ़ें वेदर अपडेट

जैसलमेर में पशुपालकों की आंखों के सामने मर रहे मवेशी! लंपी वायरस का तांडव जारी, विभाग मौन

Jaisalmer News: पशु बाहुल्य लाठी क्षेत्र में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. क्षेत्र के कई गांव के कई पशु इस संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे पशुपालकों में भारी चिंता है. पशुपालक अपने पशुओं को अपने आंखों के सामने तड़पकर मरता हुआ देखने को मजबूर हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी फैलने के बावजूद अब तक गांव में टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया गया है.

केरालिया गांव के पशुपालक मगसिंह भाटी, सोढाकोर गांव के कुम्पसिंह भाटी, धोलिया गांव के श्रवण विश्नोई, डेलासर गांव के जीवराज सिंह भाटी ने बताया कि उनके गांव में दर्जनों पशु लंपी बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कई बार पशुपालन विभाग को शिकायत दर्ज कराई,लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पशुओं की हालत लगातार बिगड़ रही है.लाठी, केरालिया, धोलिया, डेलासर, सोढाकोर, गंगाराम कि ढाणी सहित आसपास के पशुपालकों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है.

ग्रामवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही लंपी बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो कई पशुओं की जान खतरे में पड़ सकती है. ग्रामीण प्रशासन और पशुपालन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके और पशुपालकों को राहत मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या है लंपी रोग
इस रोग में जानवरों में बुखार आना, आंखों एवं नाक से स्राव, मुंह से लार निकलना, पूरे शरीर में गांठों जैसे नरम छाले पड़ना, दूध उत्पादन में कमी आना जैसे लक्षण दिखते हैं. इसके अलावा इस रोग में शरीर पर गांठें बन जाती हैं. गर्दन और सिर के पास इस तरह के नोड्यूल ज्यादा दिखाई देते हैं. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को‌ एक ज्ञापन प्रेषित कर जल्दी इस बीमार के नियंत्रण को लेकर ठोस कार्यवाही करने कि मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news