/लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

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Jaisalmer Spy Case: राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर जिले के नाचना क्षेत्र से एक कथित आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुश्ताक अली के रूप में हुई है, जो नाचना क्षेत्र की हिगोला की ढाणी, खारिया का निवासी बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े हैंडलर्स के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था.
सोशल मीडिया के जरिए बना पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क
जांच एजेंसियों के अनुसार मुस्ताक अली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में आया था. पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि वह पिछले करीब दो वर्षों से लगातार उनके संपर्क में था. इस दौरान उसने कई बार संवेदनशील सूचनाओं और गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा की. सुरक्षा एजेंसियां अब उसके डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच कर रही हैं ताकि संपर्कों और नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाई जा सके.
बीएसएफ और सेना की गतिविधियों पर नजर रखने का मिला था टास्क
सूत्रों के अनुसार आरोपी को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के पास दुकान संचालित करने का निर्देश दिया गया था. जांच में सामने आया है कि इस दुकान के जरिए वह क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता था. विशेष रूप से बीएसएफ और भारतीय सेना के वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्थाओं और अन्य गतिविधियों की निगरानी करना उसका मुख्य काम बताया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आरोपी नियमित रूप से ऐसी जानकारियां एकत्रित कर विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचाता था.
फोटो और वीडियो भेजने के बदले मिलती थी रकम
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मुस्ताक अली कथित तौर पर सीमा क्षेत्र और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के वीडियो तथा फोटोग्राफ तैयार कर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था. इसके बदले उसे आर्थिक लाभ दिया जाता था. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी को कितनी रकम मिली और यह भुगतान किन माध्यमों से किया जाता था. जांच में बैंक खातों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और अन्य वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है.
सुरक्षा एजेंसियां जुटीं नेटवर्क खंगालने में
गिरफ्तारी के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और अन्य जांच इकाइयां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि आरोपी के संपर्क में अन्य लोग भी हो सकते हैं. इसलिए उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है. फिलहाल मुस्ताक अली से पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं. इस कार्रवाई को सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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