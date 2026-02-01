मरू महोत्सव-2026: सम के धोरों पर बिखरे राजस्थानी सुर, सेलिब्रिटी सिंगर राज बर्मन की धुनों पर झूमे सैलानी

Rajasthan News: जैसलमेर के सम धोरों पर मरू महोत्सव की सांस्कृतिक शाम में राज बर्मन के गीतों ने जादू बिखेरा. मोती खान के लोक संगीत और संगीता सपेरा के कालबेलिया नृत्य ने राजस्थानी संस्कृति को जीवंत कर दिया, जिसे देश-विदेश के पर्यटकों ने खूब सराहा.
Maru Mahotsav 2026: विश्व विख्यात मरू महोत्सव-2026 की रंगत शनिवार रात जैसलमेर के सम-लखमणा के रेतीले धोरों पर अपने शबाब पर रही. चांदनी रात और मखमली रेत के बीच आयोजित 'भव्य सांस्कृतिक संध्या' में लोक संगीत और आधुनिक सुरों का ऐसा अनूठा संगम हुआ कि देश-विदेश से आए हजारों पर्यटक देर रात तक झूमते रहे.
गुरु वंदना से हुई आध्यात्मिक शुरुआत
सांस्कृतिक शाम का आगाज उगम दान एंड पार्टी ने बेहद भावपूर्ण गुरु वंदना “वारी जाऊं रे… सतगुरु आंगन आया…” के साथ किया. आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे इस भजन ने पूरे रेगिस्तान के वातावरण को भक्तिमय कर दिया. इसके तुरंत बाद लोक कलाकार रमेश और पारस ने “बना रे बागा में झूला डालिया…” गीत पर अपने हैरतअंगेज 'रिंग डांस' से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं.
हनीफ खान के ऊंट ने मारी बाजी
मेले का सबसे मुख्य आकर्षण ऊंट दौड़ प्रतियोगिता रही, जिसमें मरुस्थल के बेहतरीन ऊंटों ने हिस्सा लिया. धोरों की ढलान पर ऊंटों की रफ़्तार देख दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं. प्रतियोगिता में हनीफ खान का ऊंट विजेता रहा. अयूब खान का ऊंट द्वितीय और कबीर का ऊंट तृतीय स्थान पर रहा. विजेताओं को क्रमशः 11,000, 7,500 और 5,100 रुपये के चेक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया.
नारियों का दबदबा
रेत के समंदर पर आयोजित रस्सा-कसी प्रतियोगिता में भारत और विदेश की महिलाओं के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. विदेशी महिला पर्यटकों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन भारतीय महिलाओं ने अपनी शक्ति और तालमेल का लोहा मनवाते हुए जीत का परचम लहराया.
लोक संगीत की मिठास और कालबेलिया का रोमांच
जी-20 में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दे चुके विख्यात लोक गायक मोती खान ने जब “केसरिया बालम पधारो म्हारे देश” की तान छेड़ी, तो विदेशी पर्यटक भी राजस्थानी संस्कृति के कायल हो गए. जोधपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना संगीता सपेरा ने “कालिया कूद पड़ियों बेरा में…” पर अपनी चपलता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. जलाल खान और अख्तर खान ने 'दम-आ-दम मस्त कलंदर' और 'मेरा हेलो सुनो नी रामापीर' जैसे भजनों और गीतों से समां बांध दिया.
राज बर्मन का जादू
शाम का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी गायक राज बर्मन रहे. जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, युवाओं और पर्यटकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुँच गया. राज बर्मन ने अपने हिट गीतों की झड़ी लगा दी. “तेरे इश्क में…”, “चलिया तेरी ओर…”, और “हवाएं-हवाएं” जैसे गानों पर सम के धोरों पर दर्शकों ने जमकर डांस किया. “तुम मिले दिल खिले” और “तू ही तू है खुदा” जैसे गानों ने रेगिस्तान की सर्द रात में गर्माहट भर दी.
वैश्विक मंच पर मरुधरा की चमक
देर रात तक चली इस संगीतमय बारिश में देशी और विदेशी पर्यटक सुरों की लहरों में भीगते नजर आए. मरू महोत्सव की इस सांस्कृतिक विरासत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जैसलमेर की कला और संस्कृति के प्रति दुनिया आज भी कितनी आकर्षित है.
लोक संस्कृति और पंजाबी ढोल का तड़का
सजे-धजे ऊंटों ने अतिथियों का माला पहनाकर राजस्थानी अंदाज़ में स्वागत किया. आयोजन स्थल पर ऊंटों के करतबों ने जहां रोमांच भरा, वहीं पंजाबी ढोल वादकों की थाप पर पर्यटकों के कदम थिरकने लगे. लोक कलाकारों की मनोहारी प्रस्तुतियों ने रेगिस्तान की इस शाम को और भी रंगीन बना दिया.
प्रशासनिक और राजनीतिक उपस्थिति
इस भव्य आयोजन के साक्षी उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक जिला कलक्टर रोहित वर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवंत दान चारण और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर सहित कई गणमान्य नागरिक बने. सम रिसॉर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों कैलाश व्यास, गुलाब कादिर और उपेन्द्र सिंह राठौड़ ने अतिथियों का स्वागत कर मरू महोत्सव की मेजबानी की.
