Maru Mahotsav 2026: पोकरण की गलियों में उतरी सतरंगी संस्कृति, सुनहरी रेत पर हुआ मरु महोत्सव का भव्य आगाज

Rajasthan News: जैसलमेर में मरु महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हो गया. पोकरण में शोभायात्रा, लोक नृत्यों और मिस्टर/मिस पोकरण प्रतियोगिताओं ने समां बांधा. 1 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में रेगिस्तान की अनूठी कला और संस्कृति का संगम दिखेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Jan 29, 2026, 11:57 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 12:00 PM IST

Maru Mahotsav 2026: राजस्थान की असली खूबसूरती, लोक संगीत की मिठास और रेगिस्तान के जादुई सन्नाटे को जीवंत करने वाले विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आज पोकरण से भव्य शुभारंभ हो गया. नेपालेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और सलाम सागर तालाब से निकली मनमोहक शोभायात्रा के साथ जैसलमेर की सुनहरी धरती उत्सव के रंग में सराबोर हो उठी है.

राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा एवं मरुस्थलीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला विश्वविख्यात मरु महोत्सव-2026 इस वर्ष 29, 30, 31 जनवरी एवं 01 फरवरी को पोकरण, जैसलमेर, सम-लखमणा एवं खुहड़ी में भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से आयोजित किया जाएगा. चार दिवसीय इस सांस्कृतिक महाकुंभ में सैलिब्रिटी कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल-2026, पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं, ऊंट दौड़, कैमल शो, लोकनृत्य एवं हस्तशिल्प मेला आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे.

भव्य शोभायात्रा और लोक कला का संगम
जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे और ईओ झावर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा का आगाज किया. नेपालेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा पोकरण फोर्ट होते हुए राजकीय विद्यालय मैदान तक पहुंची. रास्ते भर लोक कलाकारों ने गैर, कालबेलिया और लोक धुनों पर नृत्य कर समां बांध दिया. बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थानी विरासत के इस अनूठे संगम के साक्षी बने.

जिला प्रशासन ने मरु महोत्सव-2026 को स्मरणीय एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पर्यटकों एवं आमजन की सुविधा, सुरक्षा, यातायात एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं.जिला टूरिज्म अधिकारी कमलेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा सभी को समयबद्ध एवं समर्पित भाव से कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं.

ऊंटों की मस्तानी चाल और रोमांचक प्रतियोगिताएं
मरु महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण सजे-धजे ऊंटों का काफिला रहा. अगले चार दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में ऊंट दौड़, ऊंट पोलो, कठपुतली शो और कलाबाजी जैसे रोमांचक आयोजन होंगे. महोत्सव के पहले दिन 'मिस पोकरण' और 'मिस्टर पोकरण' जैसी सौंदर्य और प्रतिभा प्रतियोगिताओं ने युवाओं में भारी उत्साह भरा. लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतियोगियों को देखने के लिए उमड़ पड़े.

दूसरे दिन 30 जनवरी जैसलमेर नगर में भव्य आयोजन
दूसरे दिन सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में आरती के पश्चात गड़ीसर झील से शहीद पूनमसिंह स्टेडियम तक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी तथा मरु महोत्सव का विधिवत उद्घाटन होगा. इस दौरान मरुश्री, मिस मूमल-2026, मिसेज जैसलमेर, साफा बांधो, मूंछ प्रतियोगिता, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, पपेट शो एवं फूड फेस्टिवल आयोजित होंगे.

30 जनवरी से 1 फरवरी
पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित यह उत्सव अब अपने अगले पड़ाव जैसलमेर की ओर बढ़ेगा. 30 जनवरी से 1 फरवरी तक जैसलमेर के धोरों पर लोक संस्कृति की छटा बिखरेगी. यह महोत्सव न केवल राजस्थान की विरासत को दर्शाता है, बल्कि हजारों सैलानियों के लिए 'डेजर्ट सफारी' और रेत के टीलों पर संगीत की शाम को यादगार बनाता है.


तीसरा दिन 31 जनवरी: ऊंट, लोकसंस्कृति एवं रोमांच
तीसरे दिन योगा एवं लोकवाद्य संगीत, बीएसएफ कैमल टेंटू शो, एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल, ग्रामीण खेल, कैमल पोलो, ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता एवं शान-ए-मरुधरा जैसे विशेष आकर्षण रहेंगे. सायंकाल सम-लखमणा के धोरों पर बॉलीवुड सिंगर राज बर्मन की सैलिब्रिटी नाइट आयोजित होगी.

चौथा दिन 01 फरवरी: खुहड़ी में भव्य समापन
महोत्सव का ऐतिहासिक समापन माघ पूर्णिमा की चांदनी रात में खुहड़ी के रेतीले धोरों पर किया जाएगा. इस अवसर पर घुड़दौड़, मांडणा कला प्रदर्शनी, कैमल रेस एवं इंडियन आइडल फेम पियूष पंवार की भव्य प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रहेंगी.

विरासत का संरक्षण
मरु महोत्सव राजस्थान पर्यटन का वह चेहरा है जो दुनिया को हमारी अनोखी विरासत से जोड़ता है. पोकरण फोर्ट के ऐतिहासिक प्रांगण से लेकर सम के धोरों तक, हर तरफ 'पधारो म्हारे देस' की भावना जीवंत नजर आ रही है. अगर आप राजस्थान के असली रंगों को महसूस करना चाहते हैं, तो यह तीन दिन आपकी यात्रा को उम्र भर के लिए यादगार बना देंगे.

