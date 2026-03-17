चैत्र नवरात्रि से पहले रामदेवरा में भक्तों की भारी भीड़, गजसिंहपुर से आया 250 लोगों का दल

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में आस्था व मन्नत पूर्ण होने पर गजसिंहपुर से रामदेवरा तक बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए 250 से अधिक पुरुष महिला श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा दल रामदेवरा पहुंचा. ढोल नगाड़ा की थाप पर नाचते कूदते हुए सभी भक्त रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की.

समाधि स्थल पर केक काटा व जमकर भक्तों ने आतिशबाजी भी की. पिछले कुछ समय से देश के अलग-अलग स्थान से अधिकांश लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं. 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है. ऐसे में धार्मिक स्थल रामदेवरा में लाखों की संख्या में भक्त रामदेवरा दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे. उसको लेकर अभी से ही श्रद्धालु भीड़ से बचने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं.

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भक्तों ने बताया कि कुछ समय पूर्व सभी लोग रामदेवरा आए थे. सभी ने अपने-अपने हिसाब से बाबा रामदेव से आस्था व मन्नत मांगी थी. सभी भक्तों की आस्था पर मन्नत पूर्ण होने पर सभी लोग समूह ग्रुप बनाकर आज रामदेवरा पहुंचे. उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि पर मुख मली चादर, काजू-बादाम, अखरोट, मिश्री, पताशा का प्रसाद चढ़कर खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की.

सभी लोगों ने समाधि स्थल राम सरोवर तालाब परचा बावड़ी झूला पालना सहित अन्य स्थानों का घूमकर भ्रमण भी किया. रात्रि के समय रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सामूहिक रूप से भजनों की प्रस्तुति दी व इस अवसर पर धर्मशाला परिषर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण की.

गजसिंहपुर से आए करण ने बताया कि यह सभी भक्तों की लगातार 10वीं पदयात्रा है. आगे भी प्रतिवर्ष बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए इन दिनों में लोग रामदेवरा पहुंचते हैं, तब तक बाबा का आशीर्वाद है उनके द्वारा इस यात्रा का आयोजन जारी रखा जाएगा. इस अवसर पर लगातार 10वीं यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बाबा रामदेव समाधि स्थल पर भक्तों द्वारा केक काटकर जश्न मनाया गया.

