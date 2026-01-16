Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जैसलमेर में भीषण आग से तीन परिवारों के जले घर, 10 लाख नकद और सोना-चांदी जलकर राख

Jaisalmer Fire Incident: जैसलमेर जिले में लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव में शुक्रवार अलसुबह शॉर्ट सर्किट ने ऐसा कहर बरपाया कि तीन परिवारों के आशियाने और जीवन भर की जमापूंजी पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published: Jan 16, 2026, 06:21 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 06:21 PM IST

Trending Photos

आज कुछ मीठा हो जाए... आपने राजस्थानी बालूशाही टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी
8 Photos
Rajasthani Balushahi

आज कुछ मीठा हो जाए... आपने राजस्थानी बालूशाही टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी

JLF 2026 Day 2 Photos: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन, साहित्य और विचारों से सजा मंच, छाए अहम मुद्दे
6 Photos
jaipur news

JLF 2026 Day 2 Photos: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन, साहित्य और विचारों से सजा मंच, छाए अहम मुद्दे

चुनाव लड़ने से पहले जानें ये जरूरी बातें, क्या-क्या न होने पर आप नहीं बन पाएंगे सरपंच!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

चुनाव लड़ने से पहले जानें ये जरूरी बातें, क्या-क्या न होने पर आप नहीं बन पाएंगे सरपंच!

राजस्थान में सर्दी का असर जारी! अलवर-फतेहपुर में 3 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का असर जारी! अलवर-फतेहपुर में 3 डिग्री पहुंचा तापमान

जैसलमेर में भीषण आग से तीन परिवारों के जले घर, 10 लाख नकद और सोना-चांदी जलकर राख

Jaisalmer Fire Incident: राजस्थान के जैसलमेर जिले में लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव में शुक्रवार अलसुबह शॉर्ट सर्किट ने ऐसा कहर बरपाया कि तीन परिवारों के आशियाने और जीवन भर की जमापूंजी पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गई. आग इतनी भीषण थी कि घर में रखे 10 लाख रुपए नकद, 25 तोला सोने-चांदी के जेवरात और साल भर का अनाज जलकर राख हो गया.

प्रशासन की लापरवाही का आलम यह रहा कि दो घंटे तक आग तांडव मचाती रही, लेकिन दमकल मौके पर नहीं पहुंची. ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से आग पर काबू पाया. लाठी थाना पुलिस भी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की पड़ताल के साथ नुकसान का जायजा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तड़के 4 बजे मची चीख-पुकार

जानकारी के अनुसार, धोलिया गांव में स्थित नरेश, सुरेश और उनके बहनोई के रिहाइशी मकान में सुबह करीब 4 बजे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक चिंगारी उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और चार कमरों को अपनी चपेट में ले लिया. गहरी नींद में सो रहे परिजनों ने जब धुआं और लपटें देखीं, तो वे जान बचाकर बाहर भागे और शोर मचाया.

फसल बेचकर लाए थे 10 लाख रुपए

पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपनी मेहनत की फसल बेची थी, जिसके 10 लाख रुपए घर में रखे थे. आग की लपटों ने उन रुपयों के साथ-साथ घर में रखे करीब 25 तोला सोने-चांदी के गहने, फसल की बोरियां और तमाम घरेलू सामान को जलाकर कोयला कर दिया. पीड़ित परिवारों के पास अब पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है.

ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा

हैरानी की बात यह है कि सूचना देने के बावजूद पोकरण दमकल विभाग की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची. आग की लपटें देख आसपास के खेतों से बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौके पर जमा हुए. ग्रामीणों ने बिना डरे खुद ही मोर्चा संभाला और ट्रैक्टरों से पानी व रेत डालकर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. अगर ग्रामीण मुस्तैदी नहीं दिखाते, तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news