Rajasthan Crime: जैसलमेर जिले में झिझनियाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाशों ने एक किसान की पत्नी की सिर पर वार कर हत्या कर दी.
Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर जिले में झिझनियाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाशों ने एक किसान की पत्नी की सिर पर वार कर हत्या कर दी. वारदात के दौरान आरोपी घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर और जीरे की बोरियां भी ले गए. घटना के समय महिला घर में अकेली थी, जबकि उसका पति शादी समारोह में गया हुआ था.
जानकारी के अनुसार, बीरे की ढाणी झिझनियाली से करीब 2 किलोमीटर दूर निवासी हथु देवी (50) अपने घर पर अकेली थी. उसका पति अमराराम चौधरी किसी शादी में गया हुआ था. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब वह वापस लौटा तो घर के अंदर पत्नी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला.
यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मृतका और उसका पति मूल रूप से बायतु के कानोड़ गांव के रहने वाले हैं और पिछले 13 साल से अपने खेत में बने ट्यूबवेल पर रह रहे थे.
ट्रैक्टर और जीरा भी गायब, लूट की आशंका
पति अमराराम ने बताया कि घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर गायब है. साथ ही घर में रखी जीरे की बोरियां भी नहीं मिल रही हैं. हालांकि पुलिस की तलाशी में घर के अंदर से 30 बोरी जीरा सुरक्षित बरामद हुआ है. घटनास्थल के आसपास संदिग्धों के पैरों के निशान भी मिले हैं, जिससे लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है.
मौके पर पहुंचे एसपी, एफएसएल टीम जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पैरों के निशान और गायब ट्रैक्टर के आधार पर पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.
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