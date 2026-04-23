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जैसलमेर में खौफनाक वारदात... शादी से लौटा पति तो घर में खून से लथपथ मिला पत्नी का शव

Rajasthan Crime: जैसलमेर जिले में झिझनियाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाशों ने एक किसान की पत्नी की सिर पर वार कर हत्या कर दी.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Apr 23, 2026, 08:06 PM|Updated: Apr 23, 2026, 08:06 PM
जैसलमेर में खौफनाक वारदात... शादी से लौटा पति तो घर में खून से लथपथ मिला पत्नी का शव
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Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर जिले में झिझनियाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाशों ने एक किसान की पत्नी की सिर पर वार कर हत्या कर दी. वारदात के दौरान आरोपी घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर और जीरे की बोरियां भी ले गए. घटना के समय महिला घर में अकेली थी, जबकि उसका पति शादी समारोह में गया हुआ था.

जानकारी के अनुसार, बीरे की ढाणी झिझनियाली से करीब 2 किलोमीटर दूर निवासी हथु देवी (50) अपने घर पर अकेली थी. उसका पति अमराराम चौधरी किसी शादी में गया हुआ था. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब वह वापस लौटा तो घर के अंदर पत्नी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला.

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यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मृतका और उसका पति मूल रूप से बायतु के कानोड़ गांव के रहने वाले हैं और पिछले 13 साल से अपने खेत में बने ट्यूबवेल पर रह रहे थे.

ट्रैक्टर और जीरा भी गायब, लूट की आशंका

पति अमराराम ने बताया कि घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर गायब है. साथ ही घर में रखी जीरे की बोरियां भी नहीं मिल रही हैं. हालांकि पुलिस की तलाशी में घर के अंदर से 30 बोरी जीरा सुरक्षित बरामद हुआ है. घटनास्थल के आसपास संदिग्धों के पैरों के निशान भी मिले हैं, जिससे लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है.

मौके पर पहुंचे एसपी, एफएसएल टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पैरों के निशान और गायब ट्रैक्टर के आधार पर पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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