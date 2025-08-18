Jaisalmer News: जैसलमेर में अपने ही खाते में जमा कराए नकली नोट, CCTV में कैद, पुलिस जांच शुरू

Jaisalmer News: जैसलमेर के मोहनगढ़ में नकली नोटों की घटना ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों को सकते में डाल दिया है. रविवार रात करीब 6 बजे एक अज्ञात युवक ने मोहनगढ़ के एक ई-मित्र कियोस्क पर 500 रुपये के 9 नकली नोटों (सीरियल नंबर 9RK 682441, 682442, 682443, 682445) के जरिए 4500 रुपये फोन-पे के माध्यम से अपने खाते में जमा करवाए. सीसीटीवी फुटेज में युवक के पास भारी मात्रा में नकदी दिखाई दी, जिसने संदेह को और बढ़ाया.

नकली नोट जमा करवाने के तुरंत बाद युवक फरार हो गया, जिससे स्थानीय बाजार में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना मोहनगढ़ में चर्चा का केंद्र बन गई है, और लोग नकली नोटों के बढ़ते प्रचलन से चिंतित हैं. पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश तेज कर दी है. स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

