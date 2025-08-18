Zee Rajasthan
mobile app

Jaisalmer News: जैसलमेर में अपने ही खाते में जमा कराए नकली नोट, CCTV में कैद, पुलिस जांच शुरू

Jaisalmer News: जैसलमेर के मोहनगढ़ में नकली नोटों का सनसनीखेज मामला! अज्ञात युवक ने ई-मित्र पर 500 के 9 नकली नोटों से 4500 रुपये जमा करवाए, फिर फरार। CCTV में दिखी भारी नकदी। पुलिस जांच में जुटी, व्यापारी नाराज.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 18, 2025, 12:51 IST | Updated: Aug 18, 2025, 12:51 IST

Trending Photos

राजस्थान के 24 जिलों में भारी से अति बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 24 जिलों में भारी से अति बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Dungarpur Weather: डूंगरपुर में भारी बारिश मचाएगी उत्पात! मौसम विभाग ने जारी किया स्पेशल अलर्ट
6 Photos
dungarpur weather

Dungarpur Weather: डूंगरपुर में भारी बारिश मचाएगी उत्पात! मौसम विभाग ने जारी किया स्पेशल अलर्ट

जैसलमेर में मौसम लेगा करवट! गरज के साथ बारिश की संभावना, जानें मौसम का अपडेट
6 Photos
Jaisalmer Weather

जैसलमेर में मौसम लेगा करवट! गरज के साथ बारिश की संभावना, जानें मौसम का अपडेट

Udaipur Weather: उदयपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज! दोपहर-शाम घनन-घनन बरस सकते हैं मेघ
6 Photos
Udaipur Weather

Udaipur Weather: उदयपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज! दोपहर-शाम घनन-घनन बरस सकते हैं मेघ

Jaisalmer News: जैसलमेर में अपने ही खाते में जमा कराए नकली नोट, CCTV में कैद, पुलिस जांच शुरू

Jaisalmer News: जैसलमेर के मोहनगढ़ में नकली नोटों की घटना ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों को सकते में डाल दिया है. रविवार रात करीब 6 बजे एक अज्ञात युवक ने मोहनगढ़ के एक ई-मित्र कियोस्क पर 500 रुपये के 9 नकली नोटों (सीरियल नंबर 9RK 682441, 682442, 682443, 682445) के जरिए 4500 रुपये फोन-पे के माध्यम से अपने खाते में जमा करवाए. सीसीटीवी फुटेज में युवक के पास भारी मात्रा में नकदी दिखाई दी, जिसने संदेह को और बढ़ाया.

नकली नोट जमा करवाने के तुरंत बाद युवक फरार हो गया, जिससे स्थानीय बाजार में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना मोहनगढ़ में चर्चा का केंद्र बन गई है, और लोग नकली नोटों के बढ़ते प्रचलन से चिंतित हैं. पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश तेज कर दी है. स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

मोहनगढ़ में नकली नोटों की घटना ने स्थानीय समुदाय में खलबली मचा दी है. सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक के पास भारी मात्रा में नकद दिखा, जिसने नकली नोटों के मामले को और गंभीर बना दिया. युवक ने 500 रुपये के 9 नकली नोटों के जरिए ई-मित्र कियोस्क पर 4500 रुपये जमा करवाए और तुरंत फरार हो गया.

Trending Now

इस घटना से मोहनगढ़ के बाजार में हड़कंप मच गया, और यह स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बन गया. नकली नोटों का बढ़ता चलन अब चिंता का कारण बन रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध की तलाश में जुटी है. स्थानीय व्यापारी और निवासी इस घटना से नाराज हैं और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news