पटाखों से भड़की आग या शॉर्ट सर्किट? जैसलमेर बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा

Jaisalmer Bus Fire Accident: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर मंगलवार दोपहर एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई. हादसे में कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. बस में कुल 57 यात्री सवार थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस में आग पटाखों के विस्फोट से लगी हो सकती है. आग इतनी भयानक थी कि सिर्फ 7 मिनट में बस पूरी तरह जल गई.
 

Published: Oct 15, 2025, 08:01 AM IST | Updated: Oct 15, 2025, 08:01 AM IST

पटाखों से भड़की आग या शॉर्ट सर्किट? जैसलमेर बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा

Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जोधपुर जा रही एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में कुल 57 यात्री सवार थे.

यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर उस समय हुआ जब बस जोधपुर की ओर जा रही थी. देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई. कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए और बाहर निकल नहीं पाए.

बस में पटाखे तो वजह नहीं?
जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. अधिकारियों के अनुसार, बस में सवार कुछ यात्री पटाखे लेकर जा रहे थे और यही आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है.

राजस्थान के मंत्री गजेन्द्र सिंह खिमसर ने हादसे के बाद कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा भयावह हादसा कभी नहीं देखा. बस के अंदर विस्फोट हुआ था. FSL टीम इसकी पूरी जांच करेगी. मंत्री ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि बस के अंदर पटाखों की वजह से आग फैली. बस और उसके अंदर का सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

हाइवे पर आग की लपटों में तब्दील हुई बस
जैसलमेर पुलिस के अनुसार, बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. कुछ ही दूरी तय करने के बाद चालक ने देखा कि वाहन के पीछे से धुआं उठ रहा है. उसने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि पूरी बस लपटों में घिर गई.

स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. सेना के जवानों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान में सहयोग दिया. फायर सर्विस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. 16 यात्री गंभीर रूप से घायल, कई को जोधपुर रेफर किया गया. घटना में घायल यात्रियों को तुरंत जवाहर अस्पताल, जैसलमेर में भर्ती कराया गया. वहीं 16 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए जोधपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों का त्वरित इलाज सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को आवश्यक जानकारी और सहायता मिल सके.

मृतकों की पहचान DNA टेस्ट से होगी
BJP विधायक प्रताप पुरी ने बताया कि हादसे में 20 यात्रियों की मौत हुई है. इनमें से 19 लोगों की मौत बस के अंदर ही हुई, जबकि एक यात्री ने जोधपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया.

जैसलमेर जिला प्रशासन ने बताया कि शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान केवल DNA टेस्ट के ज़रिए ही संभव है. प्रशासन ने DNA सैंपल लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने जताया दुख
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी.

