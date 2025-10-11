कौन सी रहस्यमयी बीमारी खाए जा रही है जैसलमेर के ऊंट, 15 दिनों में दर्जन से अधिक की मौत

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के लाठी उपखंड के देगराय ओरण क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से ऊंटों में फैल रही एक अज्ञात बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया है. इस बीमारी के कारण अब तक दो दर्जन से अधिक ऊंटों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य ऊंट अभी भी बीमार हैं. इस स्थिति ने क्षेत्र के पशुपालकों में भारी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है, और यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है.

पशुपालकों की निराशा

स्थानीय पशुपालकों ने बताया कि बीमार ऊंटों को दवाइयां देने के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है. पशुधन तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही. पशुपालकों का कहना है कि ऊंट उनकी आजीविका का प्रमुख साधन हैं, और इस तरह की लापरवाही उनके लिए भारी नुकसान का कारण बन रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

विशेषज्ञों की टीम और निःशुल्क उपचार

पशुपालकों ने प्रशासन से अपील की है कि विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम भेजकर बीमारी के कारणों की गहन जांच की जाए. साथ ही, प्रभावित ऊंटों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले और पशुधन को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए.

पशुपालन विभाग की प्रतिक्रिया

पशुपालन विभाग ने बताया कि बीमारी की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. क्षेत्र से सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं, जिनका परीक्षण कर बीमारी का कारण पता लगाया जाएगा. विभाग ने आश्वासन दिया कि जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाएंगे. फिर भी, पशुपालकों का आक्रोश कम नहीं हुआ है, और वे त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.