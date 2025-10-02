Zee Rajasthan
विजयदशमी पर BSF अस्त्र-शस्त्र पूजन, कहा-हमारे भगवान है हमारे हथियार

Jaisalmer News : जैसलमेर में विजय दशमी के पावन पर्व पर सीमा सुरक्षा बल की तोपखाना 1055 वीं रेजिमेंट ने किया अस्त्र शस्त्र पूजन. ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्हीं शस्त्रों ने दुश्मन की हर गतिविधि को नाकाम कर घुटनों पर लाकर दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया. दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए सिर्फ आदेश का इंतज़ार है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 02, 2025, 04:23 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 04:23 PM IST

Jaisalmer News : आज दशहरा पर्व भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है इस दिन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार रावण रूपी अहंकार का अंत हुआ था ये दिन भारतीय सेना के लिए भी खास है क्युकी इसी दिन जवान अस्त्र शस्त्र की पूजा अर्चना करते है . इस हेतु तीनों सेनाओं, पैरामिलेट्री फोर्स के बटालियन परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की जाती है.

ऐसा ही कार्यक्रम आज जैसलमेर की सम रोड़ स्थित सीमा सुरक्षा बल की 1055 वीं तोपखाना रेजिमेंट के परिसर में आयोजित हुआ. आज विजय दशमी के दिन आर्टलरी में अस्त्र शस्त्रों की भव्य पूजा की गई.ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्हीं शस्त्रों ने दुश्मन की हर गतिविधि को नाकाम कर दुश्मन को घुटनों पर लाकर दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया. इन्हीं जवानों का मोरल हाई है, दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए यह सीमा के पहरी सिर्फ आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं.

गौरतलब है कि बीएसएफ की तोपखाना का उदय भारत पाक युद्ध 1971 के समय हुआ था, क्योंकि यह वहीं बल है जो दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत तोपखाना के पास मौजूद विभिन्न प्रकार की बंदूके औ तोपें है.

आज शस्त्र पूजन के दौरान रेजिमेंट के अधिकारियों एवं जवानों ने आर्टलरी रेजिमेंट कमांडेंट शक्ति सिंह की उपस्थिति में तोपो के साथ अन्य अस्त्र शस्त्र की पण्डित द्वारा विधिवत पूजन किया गया. इस दौरान तोपों को तिलक लगाकर माला पहनाकर पूजा की गई.

1055 वीं बीएसएफ तोफखाना रेजिमेंट कमांडेंट शक्ति सिंह ने बताया कि आज विजय दशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा रही है, क्योंकि शस्त्र विजय का प्रतीक चिन्ह माना गया है. आज के दिन अस्त्र शस्त्र पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होकर शक्ति प्रदान करती है, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है.

आज हमारी रेजिमेंट 1055 वी तोपखाना में विधिवत शस्त्र पूजन किया गया. हम अपने हथियारों को अपना भगवान मानते हैं, इतिहास गवाह है कि युद्ध हथियारों के बल पर लड़े जाते है. यह कहना सच होगा कि हम जिन्दा भगवान की पूजा करते है. डिप्टी कमांडेंट पंकज ने बताया कि विजय दशमी का पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे हथियारों की हम पूजा करते हैं हमारे भगवान हमारे हथियार ही है.

