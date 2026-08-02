/खाजूवाला बॉर्डर पर चला ऑपरेशन शॉक वेव, सरहद पार तस्करों की साजिश नाकाम, करोड़ों की हेरोइन बरामद

Operation Shock Wave: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन शॉक वेव' का हिस्सा बताया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सीमा पार से तस्करी की एक बड़ी कोशिश को समय रहते विफल कर दिया गया. पुलिस ने मौके से 10 किलो हेरोइन, 11 हथियार और 100 कारतूस जब्त किए हैं.



सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी. इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने पर डीएसटी और खाजूवाला थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद हुए. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह खेप अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से भारत में तस्करी के उद्देश्य से भेजी गई थी. हालांकि पुलिस अभी पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.



वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चला अभियान

यह कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी ओमप्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई. अभियान में खाजूवाला थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में डीएसटी और स्थानीय पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. मौके पर एएसआई दीपक यादव और श्रीराम की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है. पुलिस की टीम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है.



हथियार और कारतूस भी हुए बरामद

हेरोइन के साथ-साथ पुलिस ने 11 हथियार और 100 कारतूस भी जब्त किए हैं. बरामद हथियारों और गोला-बारूद की जांच की जा रही है कि उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और उनका संबंध किसी तस्करी या आपराधिक गिरोह से है या नहीं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है.



तस्करी नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि यह हाल के समय में सीमा क्षेत्र में हुई बड़ी बरामदगियों में से एक है. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. फिलहाल जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही पूरे तस्करी नेटवर्क, उसके सप्लाई चैन और सीमा पार मौजूद संपर्कों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्य भी सामने आ सकते हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!