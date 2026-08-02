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खाजूवाला बॉर्डर पर चला ऑपरेशन शॉक वेव, सरहद पार तस्करों की साजिश नाकाम, करोड़ों की हेरोइन बरामद

Bikaner Border: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पुलिस ने 'ऑपरेशन शॉक वेव' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो हेरोइन, 11 हथियार और 100 कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम करने के उद्देश्य से की गई. आईजी ओमप्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में डीएसटी और खाजूवाला थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rounak vyas
Published:Aug 02, 2026, 10:58 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 10:58 AM IST
खाजूवाला बॉर्डर पर चला ऑपरेशन शॉक वेव, सरहद पार तस्करों की साजिश नाकाम, करोड़ों की हेरोइन बरामद
Image Credit: Bikaner Border

Operation Shock Wave: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन शॉक वेव' का हिस्सा बताया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सीमा पार से तस्करी की एक बड़ी कोशिश को समय रहते विफल कर दिया गया. पुलिस ने मौके से 10 किलो हेरोइन, 11 हथियार और 100 कारतूस जब्त किए हैं.


सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी. इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने पर डीएसटी और खाजूवाला थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद हुए. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह खेप अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से भारत में तस्करी के उद्देश्य से भेजी गई थी. हालांकि पुलिस अभी पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.


वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चला अभियान

यह कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी ओमप्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई. अभियान में खाजूवाला थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में डीएसटी और स्थानीय पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. मौके पर एएसआई दीपक यादव और श्रीराम की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है. पुलिस की टीम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है.


हथियार और कारतूस भी हुए बरामद

हेरोइन के साथ-साथ पुलिस ने 11 हथियार और 100 कारतूस भी जब्त किए हैं. बरामद हथियारों और गोला-बारूद की जांच की जा रही है कि उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और उनका संबंध किसी तस्करी या आपराधिक गिरोह से है या नहीं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है.


तस्करी नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि यह हाल के समय में सीमा क्षेत्र में हुई बड़ी बरामदगियों में से एक है. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. फिलहाल जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही पूरे तस्करी नेटवर्क, उसके सप्लाई चैन और सीमा पार मौजूद संपर्कों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्य भी सामने आ सकते हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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