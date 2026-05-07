/Operation Sindoor: जैसलमेर की वो काली रात, जब बॉर्डर पर मंडरा रहे ड्रोन्स ने छीन ली थी सबकी नींद, पढ़ें 7 मई का पूरा सच

Operation sindoor: 7 मई 2025 की वो भयावह रात राजस्थान के जैसलमेर जिले के लिए अब भी एक डरावना सपना बनी हुई है. शाहगढ़ बल्ज और तनोट सेक्टर के ऊपर आसमान में अचानक दिखाई दी रहस्यमयी रोशनियां और तेज बजिंग की आवाज ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया. स्थानीय लोग और सुरक्षा बल इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गए कि पाकिस्तानी या दुश्मन देश के सर्विलांस ड्रोन्स बॉर्डर के अंदर घुस आए हैं.

ड्रोन्स की नीची उड़ान और दहशत

रात के अंधेरे में शाहगढ़ बल्ज और तनोट के आसमान में कई ड्रोन्स एक साथ दिखाई दिए. ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी. कई स्थानीय निवासियों ने बताया कि ड्रोन्स की लाइट्स और इंजन की गूंज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमला होने वाला है. ड्रोन्स की गतिविधि इतनी संदिग्ध थी कि सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं.

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पूरे जैसलमेर में रेड अलर्ट

ड्रोन्स की मूवमेंट की सूचना मिलते ही जैसलमेर जिले के पूरे इलाके और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सभी बॉर्डर आउटपोस्ट (BOPs) को हाई अलर्ट पर रख दिया गया. जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर लड़ाकू विमानों की तेज गूंज सुनाई देने लगी. रात भर आकाश में सर्चलाइट्स घूमती रहीं और फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी गई. पूरी सीमा चौकसी पर थी.

ब्लैकआउट का सन्नाटा

सुरक्षा कारणों से बॉर्डर से सटे कई गांवों और इलाकों में बिजली की लाइटें बंद कर दी गईं. रेगिस्तान की काली रात में सिर्फ सैनिकों की टॉर्च की रोशनी और आसमान में ड्रोन्स की लाल-नीली चमक ही नजर आ रही थी. जवान बिना पलक झपकाए घंटों तक आसमान को घूरते रहे. हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं ये ड्रोन्स सिर्फ जासूसी नहीं कर रहे, बल्कि किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं.

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पूरी तैयारी

भारतीय सेना ने उस रात अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया. जैसलमेर के दुर्गम रेतीले इलाकों में लगे रडार और जैमर्स लगातार काम कर रहे थे. दुश्मन ड्रोन्स के सिग्नल को डिस्टर्ब करने के प्रयास तेज कर दिए गए थे. सूत्रों के अनुसार, सेना ने ड्रोन्स की लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने की रणनीति भी तैयार रखी थी.

स्थानीय लोगों का अदम्य साहस

इस कठिन घड़ी में जैसलमेर के सरहदी गांवों — खासकर लोंगेवाला, घोटारू और आसपास के इलाकों के निवासियों ने भी कमाल का साहस दिखाया. उन्होंने ड्रोन्स की आवाजाही, दिशा और समय की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को दी. स्थानीय नेटवर्क और ग्रामीणों की चौकसी ने सेना की मदद की. रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे.

क्या था असली मकसद?

सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है... क्या ये ड्रोन्स सिर्फ रेकी (जासूसी) कर रहे थे या कोई बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहे थे? सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन जैसलमेर की सीमा पर अलर्ट अभी भी जारी है.

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि भारत की पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां कितनी गंभीर हैं. भारतीय सेना की सतर्कता और स्थानीय लोगों का सहयोग देश की सुरक्षा की मजबूत दीवार है.

जैसलमेर की इस काली रात ने पूरे देश को याद दिला दिया कि हमारी सीमाएं कितनी संवेदनशील हैं और हमारे जवान कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं.

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