जैसलमेर में ओरण आंदोलन ने पकड़ा तूल, ग्रामीणों ने किया सरकारी स्कूलों का बहिष्कार

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में ओरण बचाओ टीम द्वारा ओरण-गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. सोमवार को आंदोलन लगातार 21वें दिन भी जारी रहा. सरकार और प्रशासन की उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने इस बार सरकारी स्कूलों का एक दिवसीय बहिष्कार किया.

धरना स्थल कलेक्ट्रेट परिसर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. ओरण टीम के प्रतिनिधि सुमेरसिंह सांवता ने कहा कि हमारी आवाज को अब तक अनसुना किया गया है. इसलिए आज चेतावनी स्वरूप सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आंदोलन के आह्वान पर जिले के खुहड़ी, पोछीना, मोकला, पारेवर, लूणार, भाडली सहित कई गांवों में सोमवार को सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य ठप रहा. बच्चे स्कूल तो पहुंचे, लेकिन कक्षाओं में नहीं गए.

उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर “ओरण बचाओ, गोचर बचाओ” के नारे लगाए. ओरण टीम ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा. 16 अक्टूबर को महा आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है.

सुमेरसिंह सांवता ने कहा कि ओरण-गोचर केवल जमीन नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है. इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाने तक संघर्ष जारी रहेगा. आंदोलन को ग्रामीणों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का भरपूर समर्थन मिल रहा है. धरना स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं.