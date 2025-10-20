Zee Rajasthan
जैसलमेर में 34 दिन से जारी ओरण टीम का धरना समाप्त, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे

Jaisalmer News: राजस्थान में  जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बीते 16 सितंबर से जारी ओरण प्रेमियों का धरना आज 34 वे दिन समाप्त हो चुका है. पर्यावरण प्रेमी सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि प्रशासन ने जिले की ओरण को जल्द ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आश्वासन दिया है. जिसके ओरण टीम ने धरना समाप्त कर दिया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 20, 2025, 11:30 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 11:30 AM IST

जैसलमेर में 34 दिन से जारी ओरण टीम का धरना समाप्त, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे

Jaisalmer News: जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बीते 16 सितंबर से जारी ओरण प्रेमियों का धरना आज 34 वे दिन समाप्त हो चुका है. रविवार शाम को जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोकरण विधायक महन्त प्रताप पुरी व सुमेरसिंह सांवता के नेतृत्व में ओरण प्रेमियों की टीम की मीटिंग हुई. इस दौरान जैसलमेर प्रशासन द्वारा आश्वासन के बाद ओरण प्रेमियों ने धरना समाप्त कर दिया है.

इस दौरान पर्यावरण प्रेमी सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि प्रशासन ने जिले की ओरण को जल्द ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आश्वासन दिया है. जिसके ओरण टीम ने धरना समाप्त कर दिया है. वहीं उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है तो ओरण टीम दुबारा धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है.

इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जहां रविवार को जैसलमेर पहुंचे थे और उन्होंने ओरण टीम के साथ रात बिताने का निर्णय लिया था. जहां अब रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि वे हरदम ओरण टीम क साथ है.

प्रशासन यदि ओरण टीम को लेकर संवेदनशील होता तो 34 दिन तक यह धरना जारी नहीं रहता. खैर देर आए दुरस्त आए. मैं हरदम ओरण टीम के साथ हूं.

