देश द्रोही हनीफ खान की कोर्ट में पेशी, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किया था लीक!

Rajasthan News: देश के साथ गद्दारी करने वाले जासूस लगातार राजस्थान में एक्सपोज हो रहे हैं. अब सीमा पर आईएसआई का नया जासूस हनीफ खान गिरफ्तार हुआ है, जो भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था. गिरफ्तार जासूस हनीफ ने ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजी थी. इस साल जासूसी के आरोप में अब तक जैसलमेर से चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से एक जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति पैसों के लालच में पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की टीम राजस्थान में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. इसी दौरान टीम को हनीफ खान की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जांच में सामने आया कि हनीफ सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी के संपर्क में था.

हनीफ खान भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बहला गांव का रहने वाला है, जिससे उसका सीमावर्ती क्षेत्रों मोहनगढ़, घड़साना और अन्य में आसानी से आना-जाना था. पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था.

यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था और सेना के मूवमेंट्स की जानकारी साझा कर रहा था. केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर पर एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल तकनीकी जांच में यह भी साबित हुआ कि हनीफ पैसों के बदले सेना की सामरिक जानकारी आईएसआई को दे रहा था.