/भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

Pakistan SIM Ban Jaisalmer: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती जैसलमेर जिले में देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जैसलमेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक पहुंच रहा है. ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड धारक व्यक्ति पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकते हैं.

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जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सिम कार्ड एवं नेटवर्क का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है. संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के कारण इस प्रकार के संचार माध्यमों का दुरुपयोग देश विरोधी गतिविधियों में किए जाने की आशंका बनी रहती है.

इसी संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.